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Экономика и бизнес

Что происходит с малым и средним бизнесом в Казахстане: новые данные правительства

Малый и средний бизнес, малый бизнес, средний бизнес, МСБ, предпринимательство, предприниматели, самозанятый, самозанятые, самозанятые работники, самозанятый работник, малое предпринимательство, среднее предпринимательство, МСП, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 11:33 Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 14 июля на заседании правительства озвучил новые показатели развития малого и среднего бизнеса (МСБ), передает корреспондент Zakon.kz.

Он рассказал, что доля МСБ в ВВП в период с 2021 года имела тенденцию увеличения с 33,5% до 40,9% по итогам 2025 года.

"Несмотря на переток индивидуальных предпринимателей в категорию самозанятых, валовая добавленная стоимость (ВДС) на одного занятого в экономике остается положительной. В первом квартале 2026 года ВДС на одного занятого увеличилась в большинстве отраслей. Наибольший рост отмечен в обрабатывающей промышленности – 25,7%, транспорте и складировании – 19,6%, строительстве – 19,1%. Более 60% зарегистрированных субъектов МСБ сосредоточено в торговле, сельском хозяйстве и сфере прочих услуг. Доля действующих субъектов МСБ в общем числе, зарегистрированных за период 2020-2025 гг., возросла с 84,3% до 92,2%", – продолжил Жумангарин.

С его слов, по итогам первого квартала 2026 года занятость в экономике продолжает расти и составила 9,4 млн человек, а непосредственно занятых в МСБ на 1 января 2026 года – 4,5 млн человек.

"Существенного негативного влияния на занятость и общую экономическую активность не наблюдается. Напротив, фиксируется перераспределение трудовых и предпринимательских ресурсов в более продуктивные сектора экономики. В целом текущие тенденции свидетельствуют о постепенном повышении прозрачности предпринимательской среды, сокращении доли формально зарегистрированных субъектов и адаптации бизнеса к современным экономическим условиям", – резюмировал Жумангарин.

Ранее стало известно, что количество предпринимателей в Казахстане выросло почти на полмиллиона.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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