Персональной ответственностью за задержку модернизации ТЭЦ-3 пригрозил Бектенов

Премьер-министр Олжас Бектенов 14 июля 2026 года на заседании правительства раскритиковал темпы модернизации ТЭЦ-3 в Алматы и предупредил о персональной ответственности в случае срыва сроков, предает корреспондент Zakon.kz.

Бектенов отметил, что в целях достижения плановых показателей по добыче нефти и газа Министерству энергетики необходимо провести переговоры со всеми недропользователями и выработать конкретный план действий.

"Кроме того, учитывая имеющийся потенциал в углехимии, поручаю активизировать работу по увеличению частных инвестиций в проекты по переработке угля, а также расширению мер поддержки потенциальных инвесторов. Развитие экономики страны требует наращивания энергетических мощностей для дальнейшей индустриализации и цифровизации страны, обеспечения растущих потребностей инфраструктуры", – озвучил премьер-министр.

Он также напомнил о персональной ответственности руководителей министерства энергетики и Фонда "Самрук-Казына" за своевременный ввод в эксплуатацию Алматинских электростанций, а также парогазовой установки в Туркестанской области.

"Руководитель "Самрук-Энерго", Кайрат Максутов, на прошлой неделе министр энергетики посетил Алматы и проинспектировал ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Ситуация по ТЭЦ-3 неудовлетворительная. Темпы работы очень низкие. Если не закончите до конца года, будет рассматриваться вопрос о вашей личной ответственности. Возьмите на ежедневный контроль. Эту ситуацию (отставание от сроков – Прим. ред) нужно прекратить", – дополнил он.

5 мая 2026 года Олжас Бектенов поинтересовался сроками реализации проекта ТЭЦ-3 в Алматы. На что председатель правления АО "Самрук-Энерго" Кайрат Максутов ответил, что сроки по ТЭЦ-3 в Алматы не сдвигаются.

Еще в 2020 году сообщалось, что алматинские ТЭЦ переведут на газ. В апреле 2023 года стало известно, что модернизация ТЭЦ-2 Алматы затянулась.

15 декабря 2025 года министр энергетики Ерлан Аккенженов сообщил, что проекты по переводу ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Алматы на газ находятся в стадии реализации и должны быть завершены до конца 2026 года.