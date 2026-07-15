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Экономика и бизнес

Бюджет Казахстана недополучил 730 млрд тенге налогов: названа причина

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В Казахстане завершился государственный аудит эффективности налогового и таможенного администрирования за 2025 год. Итоги проверки подведены на заседании в Высшей аудиторской палате РК. Подробностями 15 июля 2026 года поделились в пресс-службе ВАП, сообщает Zakon.kz.

Как выяснили госаудиторы, в отчетном периоде план по налоговым поступлениям в республиканский бюджет был выполнен не в полной мере.

"Неисполнение составило 730 млрд тенге, или 4,8%. Одной из ключевых причин стало завышение прогноза по налогам на 1,3 трлн тенге".Пресс-служба ВАП РК

Аудитом установлено, что за последние 4 года свыше половины обжалованных сумм доначислений были присуждены в пользу налогоплательщиков. Причины: нарушения налогового законодательства и процедурные ошибки при составлении актов проверок.

В этой связи ВАП считает необходимым усилить контроль за качеством проведения налоговых проверок.

Что касается таможенного контроля, госаудиторы обратили внимание на неправомерность предоставления льгот при ввозе товаров. В частности, выявлено, что на льготных условиях, предусмотренных исключительно для электромобилей, ввозились и гибридные авто. В результате недопоступление средств в бюджет только по выявленным фактам составило 70 млн тенге.

Кроме того, аудиторы ВАП вскрыли факты неправомерной уплаты НДС методом зачета при ввозе товаров 34 участниками внешнеэкономической деятельности. Это повлекло недопоступление НДС на импорт на сумму свыше 670 млн тенге.

Проверка также отметила ненадлежащий контроль за деятельностью уполномоченных экономических операторов (УЭО) – компаний, имеющих право на упрощение таможенных процедур. Это привело к тому, что некоторые УЭО продолжали пользоваться своими преимуществами, несмотря на основания для приостановления их деятельности.

Вместе с тем аудит показал, что возможности маркировки обувных товаров для повышения собираемости налогов пока раскрыты не в полной мере.

Аудиторы также пришли к выводу, что Комитету государственных доходов (КГД) необходимо улучшать учет, мониторинг и контроль качества оказываемых госуслуг.

В целом, по результатам проверки ВАП:

  • установлены финансовые нарушения на сумму 2,7 млрд тенге,
  • выявлено 33 процедурных нарушения и 11 системных недостатков.

По всем зафиксированным проблемам ВАП сформировала поручения и рекомендации. Соответствующие предписания направлены всем объектам аудита для обязательного исполнения. Эта работа будет находиться на контроле ВАП.

14 июля 2026 года заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал о первых результатах налоговой реформы. По его словам, доходы бюджета Казахстана выросли почти на 16% в первом полугодии текущего года.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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