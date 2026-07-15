Бюджет Казахстана недополучил 730 млрд тенге налогов: названа причина

В Казахстане завершился государственный аудит эффективности налогового и таможенного администрирования за 2025 год. Итоги проверки подведены на заседании в Высшей аудиторской палате РК. Подробностями 15 июля 2026 года поделились в пресс-службе ВАП, сообщает Zakon.kz.

Как выяснили госаудиторы, в отчетном периоде план по налоговым поступлениям в республиканский бюджет был выполнен не в полной мере.

"Неисполнение составило 730 млрд тенге, или 4,8%. Одной из ключевых причин стало завышение прогноза по налогам на 1,3 трлн тенге". Пресс-служба ВАП РК

Аудитом установлено, что за последние 4 года свыше половины обжалованных сумм доначислений были присуждены в пользу налогоплательщиков. Причины: нарушения налогового законодательства и процедурные ошибки при составлении актов проверок.

В этой связи ВАП считает необходимым усилить контроль за качеством проведения налоговых проверок.

Что касается таможенного контроля, госаудиторы обратили внимание на неправомерность предоставления льгот при ввозе товаров. В частности, выявлено, что на льготных условиях, предусмотренных исключительно для электромобилей, ввозились и гибридные авто. В результате недопоступление средств в бюджет только по выявленным фактам составило 70 млн тенге .

Кроме того, аудиторы ВАП вскрыли факты неправомерной уплаты НДС методом зачета при ввозе товаров 34 участниками внешнеэкономической деятельности. Это повлекло недопоступление НДС на импорт на сумму свыше 670 млн тенге .

Проверка также отметила ненадлежащий контроль за деятельностью уполномоченных экономических операторов (УЭО) – компаний, имеющих право на упрощение таможенных процедур. Это привело к тому, что некоторые УЭО продолжали пользоваться своими преимуществами, несмотря на основания для приостановления их деятельности .

Вместе с тем аудит показал, что возможности маркировки обувных товаров для повышения собираемости налогов пока раскрыты не в полной мере.

Аудиторы также пришли к выводу, что Комитету государственных доходов (КГД) необходимо улучшать учет, мониторинг и контроль качества оказываемых госуслуг.

В целом, по результатам проверки ВАП:

установлены финансовые нарушения на сумму 2,7 млрд тенге,

выявлено 33 процедурных нарушения и 11 системных недостатков.

По всем зафиксированным проблемам ВАП сформировала поручения и рекомендации. Соответствующие предписания направлены всем объектам аудита для обязательного исполнения. Эта работа будет находиться на контроле ВАП.

14 июля 2026 года заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал о первых результатах налоговой реформы. По его словам, доходы бюджета Казахстана выросли почти на 16% в первом полугодии текущего года.