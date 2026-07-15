Как редкий медведь Казахстана спасает прародительницу всех яблонь на Земле

15 июля 2026 года в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана поделились интересными подробностями и особенностями летнего образа жизни тяньшанского бурого медведя, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным ведомства, в летний период тяньшанский бурый медведь ведет активный образ жизни.

В это время он восстанавливает силы, потраченные за зиму, и начинает накапливать жировые запасы. Чаще всего медведь выходит на поиски пищи в ранние утренние и прохладные вечерние часы.

Также сказано, что летом медведи преимущественно обитают вблизи рек и озер, в густых лесах и на альпийских лугах. В жаркие дни они отдыхают в прохладных, затененных местах, а также у ручьев и берегов рек.

Стоит отметить, что тяньшанский бурый медведь играет важную роль в распространении семян растений в природе, в том числе способствует естественному распространению семян дикорастущей яблони – яблони Сиверса (дикорастущий вид горных яблонь, который является главным генетическим предком большинства современных культурных сортов яблок в мире).

"Поэтому сохранение этого вида и его естественной среды обитания имеет большое значение для природы". Пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РК

Тяньшанский бурый медведь (лат. Ursus arctos isabellinus) – это редкий, обособленный подвид бурого медведя, занесенный в Красную книгу Казахстана и Международную Красную книгу. Из-за своей главной внешней особенности – длинных (до 10 см) изогнутых когтей светлого, желтоватого или белого цвета – он широко известен как белокоготный медведь.

К сожалению, популяция этого медведя сильно сократилась из-за освоения человеком предгорий и браконьерства в прошлом. Сейчас в Казахстане он строго охраняется государством.

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