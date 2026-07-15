#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
468.88
534.1
6.04
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
468.88
534.1
6.04
События

Как редкий медведь Казахстана спасает прародительницу всех яблонь на Земле

медведь в лесу, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 12:15 Фото: pexels
15 июля 2026 года в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана поделились интересными подробностями и особенностями летнего образа жизни тяньшанского бурого медведя, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным ведомства, в летний период тяньшанский бурый медведь ведет активный образ жизни.

В это время он восстанавливает силы, потраченные за зиму, и начинает накапливать жировые запасы. Чаще всего медведь выходит на поиски пищи в ранние утренние и прохладные вечерние часы.

Также сказано, что летом медведи преимущественно обитают вблизи рек и озер, в густых лесах и на альпийских лугах. В жаркие дни они отдыхают в прохладных, затененных местах, а также у ручьев и берегов рек.

Стоит отметить, что тяньшанский бурый медведь играет важную роль в распространении семян растений в природе, в том числе способствует естественному распространению семян дикорастущей яблони – яблони Сиверса (дикорастущий вид горных яблонь, который является главным генетическим предком большинства современных культурных сортов яблок в мире).

"Поэтому сохранение этого вида и его естественной среды обитания имеет большое значение для природы".Пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РК

Тяньшанский бурый медведь (лат. Ursus arctos isabellinus) – это редкий, обособленный подвид бурого медведя, занесенный в Красную книгу Казахстана и Международную Красную книгу. Из-за своей главной внешней особенности – длинных (до 10 см) изогнутых когтей светлого, желтоватого или белого цвета – он широко известен как белокоготный медведь.

К сожалению, популяция этого медведя сильно сократилась из-за освоения человеком предгорий и браконьерства в прошлом. Сейчас в Казахстане он строго охраняется государством.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 12:15
"Проснулся и расстроился": на востоке Казахстана сняли необычное видео с медведем

11 июля 2026 года стало известно о рекордном за последние годы нашествии бурых медведей в Восточной Финляндии. Службы реагирования контролируют ситуацию на пределе возможностей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
тянь-шанский бурый медведь в Казахстане
09:37, 21 апреля 2026
Редкое чудо природы: тянь-шаньский медведь проснулся раньше и попал на видео в Алматинской области
Бурый медведь, водопой в парке Алтын-Эмель
17:25, 09 июля 2024
Бурый медведь "засветился" на водопое в парке "Алтын-Эмель"
Медведь из Красной книги Казахстана попал в фотоловушку
15:10, 20 сентября 2023
Медведь из Красной книги Казахстана попал в фотоловушку
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Александр Овечкин с Кубком Стэнли 2018 года
12:34, Сегодня
Сергей Фёдоров считает, что Овечкин стоит того, чтобы НХЛ вывела его номер из обращения
Магомед Анкалаев
12:21, Сегодня
Экс-чемпион UFC Анкалаев пообещал бой топовому нокаутёру Косте
&quot;Актобе&quot; подписал контракт с бельгийским защитником Сенной Миангом
12:03, Сегодня
"Актобе" подписал контракт с бельгийским защитником Сенной Миангом
Дрикус Дю Плесси
11:46, Сегодня
"Хамзат не заслуживает шанса": Дю Плесси не согласен с реваншем Чимаев - Стрикленд
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: