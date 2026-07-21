В Минпроме намерены убедить Нацбанк поддержать изменения в автокредитовании

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев на брифинге в правительстве 21 июля 2026 года заявил, что министерство продолжит добиваться отмены учета коэффициента долговой нагрузки (КДН) при автокредитовании, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, согласована ли инициатива по отмене учета коэффициента долговой нагрузки (КДН) при автокредитовании с Национальным банком и АРРФР, а также не противоречит ли она политике по снижению закредитованности населения.

"Это наше большое пожелание, наше предложение, на котором мы будем настаивать. До конца года оно действует, но мы внесли такое предложение и в правительство и хотим, с позиции правительства, чтобы Национальный банк пошел нам навстречу и все-таки принял во внимание нашу позицию", – ответил министр.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, министр заявил, что действующая мера будет действовать до конца года, однако этот вопрос продолжат прорабатывать, поскольку это принципиальная позиция министерства.

Он подтвердил, что по предложению министерства при автокредитовании коэффициент долговой нагрузки учитывать не будут. Вместе с тем доходы заемщиков в любом случае будут рассматриваться и мониториться Национальным банком.

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