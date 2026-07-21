#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
470.28
537.53
5.99
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
470.28
537.53
5.99
Общество

В Минпроме намерены убедить Нацбанк поддержать изменения в автокредитовании

Автокредитование, автокредит, кредит на автомобиль, покупка автомобиля, кредит на машину, покупка машины, автострахование, страхование автомобиля, страхование машины, страховка на авто, страховка на машину , фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 14:09 Фото: freepik
Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев на брифинге в правительстве 21 июля 2026 года заявил, что министерство продолжит добиваться отмены учета коэффициента долговой нагрузки (КДН) при автокредитовании, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, согласована ли инициатива по отмене учета коэффициента долговой нагрузки (КДН) при автокредитовании с Национальным банком и АРРФР, а также не противоречит ли она политике по снижению закредитованности населения.

"Это наше большое пожелание, наше предложение, на котором мы будем настаивать. До конца года оно действует, но мы внесли такое предложение и в правительство и хотим, с позиции правительства, чтобы Национальный банк пошел нам навстречу и все-таки принял во внимание нашу позицию", – ответил министр.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, министр заявил, что действующая мера будет действовать до конца года, однако этот вопрос продолжат прорабатывать, поскольку это принципиальная позиция министерства.

Он подтвердил, что по предложению министерства при автокредитовании коэффициент долговой нагрузки учитывать не будут. Вместе с тем доходы заемщиков в любом случае будут рассматриваться и мониториться Национальным банком.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 14:09
В Казахстане хотят отменить коэффициент долговой нагрузки при автокредитовании

Ранее стало известно, что в Казахстане с 1 сентября 2026 года хотят усилить борьбу с "серым" ввозом автомобилей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Оплата по карте, покупки, оплата покупок, касса, кассовый терминал, кассир, контрольно-кассовая машина, контрольно-кассовые машины, контрольно-кассовый аппарат, контрольно-кассовые аппараты, ККМ, чек, чеки, выдача чека, выдача чеков, кассовый аппарат
13:54, Сегодня
В Казахстане хотят отменить коэффициент долговой нагрузки при автокредитовании
Электрозаправочная станция, электромобиль, зарядка электромашины, электрический автомобиль, электрокар, электрическая машина
13:31, Сегодня
В Минпроме высказались о росте спроса на электромобили в Казахстане
Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома
12:26, 02 декабря 2025
Предпосылок для сильного подорожания квартир не видят в Минпроме
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Таеквондисты Казахстана завоевали 7 золотых медалей на международном турнире в Южной Корее
13:57, Сегодня
Таеквондисты Казахстана завоевали 7 золотых медалей на международном турнире в Южной Корее
Дмитрий Бивол
13:48, Сегодня
Дмитрий Бивол освободил пояс WBO и проведёт трилогию с Артуром Бетербиевым: версия Хирна
Жанибек Алимханулы
13:20, Сегодня
"Я не живу прошлым": Алимханулы пообещал фанатам захватывающую карьеру в новом весе
Жания Бекмухамбетова
13:07, Сегодня
Казахстанская теннисистка выиграла международный турнир в Узбекистане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: