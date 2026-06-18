Кардиолог назвал единственный шоколад, который разрешено есть каждый день

Популярное лакомство может спасти от инфаркта, но только если выбрать правильный сорт. Известный кардиолог Аурелио Рохас назвал единственный вид шоколада, который действительно полезен для здоровья сердца, передает Zakon.kz.

Слова доктора приводит издание El Confidencial. По словам Рохаса, полезный шоколад обладает двумя характеристиками.

Во-первых, он обязательно должен быть горьким. Во-вторых, содержание какао в нем должно составлять от 70 до 85 процентов, подчеркнул врач.

Полезными свойствами горького шоколада он назвал снижение риска возникновения ишемической болезни сердца и инфаркта, нормализацию артериального давления и уровня холестерина в крови.

"Дело в том, что шоколад проявляет антиоксидантные и противовоспалительные свойства, а также увеличивает выработку важного для правильного функционирования артерий оксида азота", – говорится в сообщении.

При этом Рохас подчеркнул, что потребление должно быть умеренным, не более 10 граммов в день.

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