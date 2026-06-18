Кардиолог назвал единственный шоколад, который разрешено есть каждый день
Слова доктора приводит издание El Confidencial. По словам Рохаса, полезный шоколад обладает двумя характеристиками.
Во-первых, он обязательно должен быть горьким. Во-вторых, содержание какао в нем должно составлять от 70 до 85 процентов, подчеркнул врач.
Полезными свойствами горького шоколада он назвал снижение риска возникновения ишемической болезни сердца и инфаркта, нормализацию артериального давления и уровня холестерина в крови.
"Дело в том, что шоколад проявляет антиоксидантные и противовоспалительные свойства, а также увеличивает выработку важного для правильного функционирования артерий оксида азота", – говорится в сообщении.
При этом Рохас подчеркнул, что потребление должно быть умеренным, не более 10 граммов в день.
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