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Кардиолог назвал единственный шоколад, который разрешено есть каждый день

Шоколад черный, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 07:25 Фото: pixabay
Популярное лакомство может спасти от инфаркта, но только если выбрать правильный сорт. Известный кардиолог Аурелио Рохас назвал единственный вид шоколада, который действительно полезен для здоровья сердца, передает Zakon.kz.

Слова доктора приводит издание El Confidencial. По словам Рохаса, полезный шоколад обладает двумя характеристиками.

Во-первых, он обязательно должен быть горьким. Во-вторых, содержание какао в нем должно составлять от 70 до 85 процентов, подчеркнул врач.

Полезными свойствами горького шоколада он назвал снижение риска возникновения ишемической болезни сердца и инфаркта, нормализацию артериального давления и уровня холестерина в крови.

"Дело в том, что шоколад проявляет антиоксидантные и противовоспалительные свойства, а также увеличивает выработку важного для правильного функционирования артерий оксида азота", – говорится в сообщении.

При этом Рохас подчеркнул, что потребление должно быть умеренным, не более 10 граммов в день.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее биогеронтолог и клеточный биолог Вальтер Лонго из Университета Южной Калифорнии рассказал, какая еда способствует увеличению продолжительности жизни.

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Канат Болысбек
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