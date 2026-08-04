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Экономика и бизнес

Бектенов: Неправильно отдавать предпочтение импорту в ущерб казахстанским товарам

магазин, полка, товары , фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 15:46 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании правительства 4 августа 2026 года поручил обеспечить устойчивый рост доли отечественной продукции на внутреннем рынке, передает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Бектенов заявил, что зачастую отечественные производители товаров народного потребления сталкиваются с ограниченным доступом к торговым площадям, в том числе из-за высокой стоимости аренды. По его словам, это сдерживает расширение присутствия казахстанской продукции на внутреннем рынке и снижает ее конкурентоспособность.

"Считаю, что владельцы торговых сетей должны пересмотреть отношение к товарам казахстанского производства. Отдавать предпочтение импортным товарам в ущерб отечественным неправильно не только с правовой, но и с моральной точки зрения", – отметил глава правительства.

Он поручил Министерству торговли совместно с заинтересованными госорганами и акиматами регионов, палатой "Атамекен" выработать конкретные механизмы предоставления благоприятных условий аренды торговых площадей отечественным производителям всех категорий товаров, в том числе легкой промышленности и бытовой химии.

"Встречаются факты намеренных информационных кампаний по дискредитации популярных товаров казахстанского производства, в частности, продуктов питания, кондитерских изделий. Делается это с одной целью – вытеснить конкурента, занять рынок. Министерству культуры и информации нужно обеспечить проведение единой информационной кампании по продвижению национального бренда "Қазақстанда жасалған", популяризации отечественных товаров и их защите от необоснованных информационных атак", – резюмировал Бектенов.

4 августа 2026 года вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов прокомментировал жалобы казахстанца на то, что снизилось качество брендового шоколада "Казахстан".

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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