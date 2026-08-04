Казахстанскому товару непросто попасть на полку: эксперты о мерах поддержки отечественного производителя

Правительство рассмотрело вопросы поддержки и продвижения отечественных товаров. Было поручено обеспечить развитие отечественных торговых марок и заключение долгосрочных договоров поставки с казахстанскими производителями. Данное поручение прокомментировали эксперты, сообщает Zakon.kz.

Как заявил на заседании правительства премьер-министр страны Олжас Бектенов, зачастую отечественные производители товаров народного потребления сталкиваются с ограниченным доступом к торговым площадям, в том числе из-за высокой стоимости аренды.

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"Это сдерживает расширение присутствия казахстанской продукции на внутреннем рынке и снижает ее конкурентоспособность. Считаю, что владельцы торговых сетей должны пересмотреть отношение к товарам казахстанского производства. Отдавать предпочтение импортным товарам в ущерб отечественным неправильно не только с моральной, но и с правовой точки зрения", – подчеркнул глава Правительства.

Министерству торговли совместно с заинтересованными госорганами и акиматами регионов, палатой "Атамекен" было поручено выработать конкретные механизмы предоставления благоприятных условий аренды торговых площадей отечественным производителям всех категорий товаров, в том числе легкой промышленности и бытовой химии.

"Встречаются факты намеренных информационных кампаний по дискредитации популярных товаров казахстанского производства, в частности, продуктов питания, кондитерских изделий. Делается это с одной целью – вытеснить конкурента, занять рынок. Министерству культуры и информации совместно с заинтересованными госорганами следует обеспечить проведение единой информационной кампании по продвижению национального бренда "Қазақстанда жасалған", популяризации отечественных товаров и их защите от необоснованных информационных атак", – добавил Бектенов.

С требованием о пересмотре отношения к казахстанским товарам со стороны торговых сетей согласился экономист Эльдар Шамсутдинов. По его словам, спрос создает производство. Когда мы выбираем местный товар, большая часть денег остается внутри экономики, превращаясь в зарплаты, налоги и инвестиции.

"Конечно, патриотизм не заменяет качество: отечественный производитель должен быть конкурентоспособным по цене, качеству и сервису. Но в развивающейся экономике рынок не может быстро создать конкурентоспособное производство, особенно когда соседние страны активно субсидируют экспорт и защищают собственные рынки. Поэтому покупать отечественное при приемлемом соотношении цены и качества – это не только экономический выбор, но и гражданская ответственность", – считает эксперт.

В свою очередь старший исследователь Национального аналитического центра Расул Коспанов назвал главную экономическую идею правительства Олжаса Бектенова – вопрос поддержки отечественного производителя.

"Обсуждая реализацию крупных инфраструктурных проектов, премьер-министр регулярно требует использовать государственные инвестиции не только для обновления сетей, но и как инструмент развития казахстанской промышленности, отдавая приоритет отечественной продукции в закупках. Госорганам поручено расширять офтейк-контракты, обеспечивая предприятиям гарантированный спрос. Первые результаты уже есть: в 2025 году объем долгосрочных договоров и офтейк-контрактов с отечественными товаропроизводителями превысил 2,3 трлн тенге, а совокупный объем контрактов в госзакупках "Самрук-Казына" и недропользователей достиг 596 млрд тенге. Такая политика позволила вернуть в производственный цикл предприятия, годами проигрывавшие конкуренцию дешевому импорту или остававшиеся без заказов крупных сырьевых компаний", – пишет Коспанов.

Он сравнил наш опыт с зарубежным и пришел к выводу: Казахстан сегодня движется по пути "умного протекционизма". Правительство Бектенова требует от ТШО, КПО и NCOC увеличивать закупки казахстанской продукции, локализовывать производство и расширять участие отечественных предприятий в цепочках поставок, одновременно очищая рынок от псевдопроизводителей через Реестр ОТП. И такой подход, по разумению исследователя, соответствует успешным международным практикам индустриализации.

"Поддержка отечественного производителя – это не отказ от конкуренции, а инвестиция в будущую конкурентоспособность страны. Молодая промышленность редко становится сильной без первого крупного заказчика, и сегодня эту роль берет на себя государство. Вместе с тем поддержка должна сопровождаться жесткими требованиями к качеству, локализации и эффективности", – заключил он.

Заместитель председателя правления АО "Институт экономических исследований" Кайсар Нигметов признался, что давно придерживается простого принципа: если есть выбор между импортным и казахстанским товаром, стоит выбрать казахстанский. Потому что, покупая свою продукцию, мы вносим вклад в развитие собственной экономики.

"Долгое время существовал стереотип, что импортное автоматически лучше, а казахстанское – менее качественное. Многие наши предприятия выпускают продукцию, которая успешно конкурирует не только на внутреннем рынке, но и поставляется за рубеж. Качество отечественных товаров за последние годы заметно выросло. При этом остается парадоксальная ситуация: казахстанскому товару порой непросто попасть... на казахстанскую полку магазина. Производители нередко сталкиваются со сложными условиями работы с крупными торговыми сетями, и в результате хороший отечественный товар оказывается менее доступным для покупателя. Думаю, эту ситуацию, действительно, нужно менять", – уверен Кайсар Нигметов.

Он добавил, что у покупателя всегда должен быть выбор, а конкуренция должна оставаться честной. Но и к казахстанским брендам должно быть справедливое отношение.

"Неправильно, когда отечественный товар проигрывает не по качеству, а потому, что ему изначально создали менее выгодные условия. Уважение к собственному производству – это тоже проявление экономического патриотизма. Покупая качественную продукцию, произведенную в Казахстане, мы поддерживаем рабочие места, развитие бизнеса и будущее нашей страны. Сильная экономика начинается в том числе с нашего ежедневного выбора", – подытожил спикер.

В марте текущего года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил перед Министерством торговли ряд задач, в том числе по формированию экосистемы современной торговли, созданию условий для роста отечественного производства, обеспечению всесторонней защиты прав потребителей, укреплению экспортного потенциала Казахстана, а также продвижению экономических интересов страны.