В Минсельхозе ответили на жалобы о качестве популярного шоколада "Казахстан"

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов на пресс-конференции в правительстве 4 августа 2026 года прокомментировал жалобы казахстанца на то, что снизилось качество брендового шоколада "Казахстан", передает корреспондент Zakon.kz.

Азат Султанов сообщил, что после появления соответствующей информации была проведена контрольная закупка шоколада "Казахстан".

"Отдали его на экспертизу и никаких отклонений от ГОСТа не выявили. Ни по жирам, ни по содержанию сахара – технология соблюдается. То, что на видео происходило, – это у кондитеров называется "седина" шоколада", – добавил он.

По его словам, такая ситуация складывается в двух случаях: когда не соблюдают температуру хранения или в условиях повышенной влажности.

"Шоколад нельзя хранить в холодильнике. Комфортная температура хранения – от плюс 18 до плюс 21 градуса Цельсия. Когда мы его отправляем в холодильник и потом вытаскиваем – возникает выделение жиров от какао-бобов и он покрывается такой белой коркой. Вторая – это сахарная "седина", когда повышена влажность. Кристаллизируется в этом случае сахар и выходит белый налет. Но вся эта "седина" никоим образом не влияет на вкусовые качества и соответствие ГОСТу", – заверил вице-министр.

25 июля 2026 года сообщалось, что рост цен на шоколад в Казахстане побил рекорд. За первое полугодие 2026-го специалисты Бюро национальной статистики зафиксировали удорожание этой сладости на 30%.