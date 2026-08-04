Топливный кризис в России: стоит ли казахстацам ожидать осенью роста цен на продукты

Фото: Zakon.kz

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов на пресс-конференции в правительстве 4 августа 2026 года рассказал, что будет с ценами на продукты питания на фоне нехватки бензина в соседней России, передает корреспондент Zakon.kz.

Азат Султанов напомнил, что фермеры в полном объеме обеспечены льготным дизельным топливом, стоимость которого на 10-12% ниже рыночной цены. "Влияния каких-либо колебаний на рынке ГСМ на фермеров не будет, потому что цена для них фиксирована на эти объемы. В зоне так называемого риска может находиться только сахар, потому что порядка 200-250 тыс. тон мы импортируем из Российской Федерации. Но запасной сценарий у нас есть", – заверил он. По его словам, все четыре завода в Казахстане могут работать на так называемом сахаре-сырце. "Он доставляется к нам из стран Латинской Америки. В случае если будут колебания на рынке сахара, мы имеем возможность и будем импортировать сахар-сырец, перерабатывать и по доступной цене отпускать потребителям", – резюмировал Азат Султанов. 4 августа 2026 года вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов озвучил предварительные прогнозы по урожаю.

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