#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
475.38
547.73
5.93
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
475.38
547.73
5.93
Экономика и бизнес

Топливный кризис в России: стоит ли казахстацам ожидать осенью роста цен на продукты

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 16:05 Фото: Zakon.kz
Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов на пресс-конференции в правительстве 4 августа 2026 года рассказал, что будет с ценами на продукты питания на фоне нехватки бензина в соседней России, передает корреспондент Zakon.kz.

Азат Султанов напомнил, что фермеры в полном объеме обеспечены льготным дизельным топливом, стоимость которого на 10-12% ниже рыночной цены.

"Влияния каких-либо колебаний на рынке ГСМ на фермеров не будет, потому что цена для них фиксирована на эти объемы. В зоне так называемого риска может находиться только сахар, потому что порядка 200-250 тыс. тон мы импортируем из Российской Федерации. Но запасной сценарий у нас есть", – заверил он.

По его словам, все четыре завода в Казахстане могут работать на так называемом сахаре-сырце.

"Он доставляется к нам из стран Латинской Америки. В случае если будут колебания на рынке сахара, мы имеем возможность и будем импортировать сахар-сырец, перерабатывать и по доступной цене отпускать потребителям", – резюмировал Азат Султанов.

4 августа 2026 года вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов озвучил предварительные прогнозы по урожаю.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Зеленый базар, продукты питания, торговля, базар, рынок, мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса, мясной отдел, цена мяса
12:47, 17 февраля 2026
В Минсельхозе объяснили рост цен на продукты
Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, сельхозтехника, комбайнеры, сельскохозяйственная техника, сбор зерна, зерно, урожай
14:05, 12 мая 2026
Стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на муку и рис
АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, повышение цен на бензин
11:44, 07 апреля 2026
Стоит ли ожидать роста цен на ГСМ в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Даррен Диц последний сезон провёл в минском &quot;Динамо&quot;
16:38, Сегодня
Экс-игрок "Барыса" и сборной Казахстана Диц назвал причину очередной смены команды в КХЛ
Свыше 40 тысяч зрителей побывали на еврокубковых матчах с участием казахстанских клубов
16:21, Сегодня
Свыше 40 тысяч зрителей побывали на еврокубковых матчах с участием казахстанских клубов
Стали известны футболисты, которые не смогут принять участие в матче &quot;Атырау&quot; – &quot;Актобе&quot;
16:09, Сегодня
Стали известны футболисты, которые не смогут принять участие в матче "Атырау" – "Актобе"
Торехан Сабырхан (слева) проводит бой на чемпионате Азии-2026 в Монголии
16:01, Сегодня
В секрете до последнего: когда мужская сборная Казахстана по боксу объявит состав на Азиаду
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: