Каким будет урожай в Казахстане после аномальной жары и дождей

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов на пресс-конференции в правительстве 4 августа 2026 года озвучил предварительные прогнозы по урожаю, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что в Казахстане жара чередуется с аномальными осадками. Они поинтересовались, какие есть риски для урожая в связи с этим.

"Основные овощные группы мы производим на так называемых орошаемых площадях. Где, в первую очередь, урожайность зависит от водного баланса. В принципе, те регионы, где у нас производится картофель, это, допустим, Павлодар. Они не зависят от трансграничных рек, поэтому там каких-то сюрпризов ожидать не стоит. Уборку массовую мы начнем в следующем месяце. В принципе, сейчас по прогнозу мы видим, что средний урожай будет по картофелю на уровне примерно 2,5-2,6 млн тонн. Этого более чем достаточно для обеспечения внутреннего рынка. По овощам это 3,5 где-то млн тонн", – сказал Азат Султанов.

По зерновым, как отметил вице-министр, неплохой урожай в Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

"Часть Акмолинской области попала под атмосферную засуху. По Павлодару, по аграрным землям тоже есть вопросы, потому что осадков там тоже не было. Вот недавно только прошли. Будем надеяться, что стабилизируется ситуация. По масличке тоже очень неплохие виды на урожай. В принципе, за счет высокорентабельных культур мы видим, что фермер неплохой, так сказать, прибыль получит по итогам осени. Надеемся, что эти прогнозы сбудутся", – добавил он.

Ранее Азат Султанов сообщил, что Казахстан установил рекорд по экспорту зерна и муки, одновременно расширив поставки на новые рынки.