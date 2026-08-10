Более 1,7 млн тенге безвозмездно: алматинцев призвали проверить личный кабинет

В Алматы завершен первый этап предоставления государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей для граждан из социально уязвимых категорий населения. Об этом 10 августа 2026 года проинформировали в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, прием заявок проходил с 24 июня по 8 июля текущего года. Всего поступило 377 заявок. Заседания комиссии проводились с 13 по 21 июля.

"По решению комиссии гранты получат 164 человека... Размер государственного гранта составляет до 400 МРП – 1 730 000 тенге. Средства предоставляются на запуск и развитие предпринимательских проектов". Пресс-служба акимата Алматы

Уточняется, что среди одобренных бизнес-идей:

производство продуктов питания,

общественное питание,

швейное дело,

изготовление одежды и изделий ручной работы,

автосервис,

индустрия красоты,

производство мебели,

клининговые и бытовые услуги,

образование,

социальные и медицинские услуги,

IT и цифровые технологии,

строительство и ремонт.

"Основную часть получателей составили представители многодетных семей – 103 человека. Также гранты одобрены 28 лицам с особыми потребностями, 27 гражданам, воспитывающим детей с особыми потребностями, а также лицам, потерявшим кормильца, и получателям адресной социальной помощи". Пресс-служба акимата Алматы

Как сообщается, решения комиссии направлены в личные кабинеты участников на портале business.enbek.kz.

Дополнительную информацию по вопросам предоставления грантов можно получить в Центре трудовой мобильности Алматы по адресу: пр. Достык, 85, 2 этаж.

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