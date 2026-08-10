Более 1,7 млн тенге безвозмездно: алматинцев призвали проверить личный кабинет
Фото: freepik
В Алматы завершен первый этап предоставления государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей для граждан из социально уязвимых категорий населения. Об этом 10 августа 2026 года проинформировали в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.
Согласно предоставленной информации, прием заявок проходил с 24 июня по 8 июля текущего года. Всего поступило 377 заявок. Заседания комиссии проводились с 13 по 21 июля.
"По решению комиссии гранты получат 164 человека... Размер государственного гранта составляет до 400 МРП – 1 730 000 тенге. Средства предоставляются на запуск и развитие предпринимательских проектов".Пресс-служба акимата Алматы
Уточняется, что среди одобренных бизнес-идей:
- производство продуктов питания,
- общественное питание,
- швейное дело,
- изготовление одежды и изделий ручной работы,
- автосервис,
- индустрия красоты,
- производство мебели,
- клининговые и бытовые услуги,
- образование,
- социальные и медицинские услуги,
- IT и цифровые технологии,
- строительство и ремонт.
"Основную часть получателей составили представители многодетных семей – 103 человека. Также гранты одобрены 28 лицам с особыми потребностями, 27 гражданам, воспитывающим детей с особыми потребностями, а также лицам, потерявшим кормильца, и получателям адресной социальной помощи".Пресс-служба акимата Алматы
Как сообщается, решения комиссии направлены в личные кабинеты участников на портале business.enbek.kz.
Дополнительную информацию по вопросам предоставления грантов можно получить в Центре трудовой мобильности Алматы по адресу: пр. Достык, 85, 2 этаж.
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Ранее сообщалось, что казахстанцам начнут выдавать по 1,7 млн тенге на бизнес. О том, где и как подать заявку на грант уже с 24 июня 2026 года, можете узнать по ссылке.
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