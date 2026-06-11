Казахстанцам начнут выдавать по 1,7 млн тенге на бизнес: где и как подать заявку на грант уже с 24 июня

Сегодня, 11 июня 2026 года, пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана распространила хорошую новость касательно грантов для граждан на реализацию их новых бизнес-идей, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, прием заявок на получение государственных грантов для реализации новых бизнес-идей будет осуществляться на портале Business.enbek.kz с 24 июня по 8 июля текущего года.

Цель – поддержка предпринимательской инициативы среди социально уязвимых категорий населения.

"Размер гранта составляет 400 месячных расчетных показателей, или 1 730 000 тенге. Государственная поддержка предоставляется на безвозмездной основе и направлена на содействие развитию предпринимательства, создание новых источников дохода и повышение экономической активности граждан". Пресс-служба МТСЗН РК

В ведомстве подчеркнули, что грант предоставляется единовременно и может быть получен только один раз .

"Участниками конкурса могут стать зарегистрированные безработные, а также индивидуальные предприниматели, срок государственной регистрации которых не превышает одного года". Пресс-служба МТСЗН РК

При этом, как уточнили в Минтруда, претенденты должны относиться к одной из следующих социальных категорий :

лица с инвалидностью;

лица с действующим статусом "кандас";

межрегиональные переселенцы;

получатели государственной адресной социальной помощи;

получатели ежемесячного государственного пособия многодетным семьями и (или) их супруги;

лицо, воспитывающее ребенка-инвалида и (или) из супруги;

получатели пособия по потере кормильца.

"Одним из обязательных требований для участия является наличие сертификата об обучении основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес", полученного не ранее трех лет до даты подачи заявки". Пресс-служба МТСЗН РК

Отбор претендентов, как отметили в ведомстве, будет осуществляться конкурсными комиссиями на основе представленных бизнес-проектов . В ходе рассмотрения заявок будут оцениваться жизнеспособность и перспективность бизнес-идеи, финансовая обоснованность проекта, а также его потенциал по созданию новых рабочих мест.

Подача заявки осуществляется в электронном формате через портал Business.enbek.kz. Для участия необходимо зарегистрироваться на портале, заполнить форму заявления, прикрепить бизнес-план и подписать документы электронной цифровой подписью.

В Минтруда также уточнили, что прием заявок продлится до 8 июля включительно . В рамках первого потока планируется предоставить 3764 гранта во всех регионах , за исключением Актюбинской и Кызылординской области.

Всего в 2026 году социально уязвимым группам населения планируется выдать 9 тыс. грантов.

Как напомнили казахстанцам, гранты выдаются по целевому назначению и могут быть использованы на приобретение инвентаря, орудий труда, технологического оборудования, сельскохозяйственных животных, скота и птицы, а также саженцев, кустарников, семян и рассады .

Кроме того, допускается использование грантовых средств на оплату аренды помещений, необходимых для ведения предпринимательской деятельности.

При этом, как подчеркнули в Минтруда, использование средств гранта на потребительские цели не допускается . Запрещается направлять грантовые средства на погашение кредитов и займов, приобретение или строительство жилой недвижимости, покупку земельных участков, иностранной валюты, ценных бумаг и цифровых активов, а также на производство подакцизной продукции и осуществление иных видов деятельности, запрещенных законодательством РК.

"Гранты являются одним из эффективных инструментов поддержки начинающих предпринимателей, позволяя гражданам реализовать собственные бизнес-идеи, создать устойчивый источник дохода и внести вклад в развитие экономики региона", – пояснили в пресс-службе ведомства.

Подробная инструкция

4 июня 2026 года стало известно, что Минтруда пересмотрело порядок предоставления грантов на новые бизнес-идеи.