Из Китая в Европу за три дня: Казахстан прокладывает новый маршрут стоимостью $35 млрд

Издание MSN рассказало о масштабных инвестициях Казахстана в транспортную инфраструктуру. В стране строят новые дороги и железнодорожные линии, модернизируют порты и аэропорты для укрепления Среднего коридора между Китаем и Европой, передает Zakon.kz.

Казахстан объявил о новом этапе своей долгосрочной стратегии развития транспортной инфраструктуры – началось строительство автодороги Бейнеу – Саксаульск. Этот знаковый проект призван укрепить Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) и еще больше утвердить Казахстан в качестве главных ворот между Китаем и Европой, сообщает портал MSN.

Согласно заявлению президента Касым-Жомарта Токаева, опубликованному информационным агентством Qazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды, новая автомагистраль станет "золотым мостом", соединяющим Китай и Европу, благодаря прямому сообщению между пограничными пунктами и каспийскими портами Актау и Курык. После завершения строительства маршрут сократит расстояние перевозки грузов примерно на 1 000 километров, а время доставки – до трех дней.

Иностранное издание отмечает, что проект является частью более масштабной программы Казахстана по модернизации транспортной сети посредством постоянных инвестиций в железные дороги, автомобильные дороги, порты, аэропорты и цифровые логистические системы.

"Имея самую протяженную в мире непрерывную сухопутную границу с Китаем и прямой выход к Каспийскому морю, Казахстан соединяет рынки, на которых проживает более 3 миллиардов человек. За последние семь лет страна инвестировала около $35 млрд в транспортную инфраструктуру, стремясь поддержать растущую международную торговлю и повысить устойчивость евразийских цепочек поставок", – говорится в сообщении.

В материале указывается, что по мере того как мировые производители и логистические компании все активнее ищут диверсифицированные торговые маршруты, Средний коридор быстро превратился из перспективной альтернативы в один из самых быстрорастущих сухопутных маршрутов между Азией и Европой.

Объем грузоперевозок по коридору за последние семь лет вырос в пять раз, превысив 4,5 млн тонн в 2025 году, а контейнерные перевозки достигли примерно 77 000 TEU. Казахстан и его региональные партнеры ставят целью довести ежегодную пропускную способность до 300 000 TEU к 2029 году.

Стальной каркас: расширение железнодорожной сети и цифровая трансформация

Портал MSN также обращает внимание на то, что последние инвестиции значительно увеличили пропускную способность коридора. Завершение строительства второго пути на магистрали Достык – Мойынты протяженностью 836 км – проекта стоимостью около $1 млрд – позволило увеличить пропускную способность с 12 до 60 пар поездов в сутки, а среднюю скорость грузовых поездов – с 800 до 1 500 км в сутки, что на 87,5% выше прежнего показателя.

Новая железнодорожная обходная линия вокруг Алматы протяженностью 75 км, профинансированная примерно на $300 млн за счет многостороннего финансирования, включая средства Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB) и Международной финансовой корпорации (IFC), снизила загруженность сети и сократила время транзита до 24 часов.

"Также ведется строительство железной дороги Аягоз – Бахты протяженностью 300 км. Она создаст третий железнодорожный переход через границу с Китаем и увеличит ежегодную пропускную способность на несколько миллионов тонн. В сухом порту "Хоргос – Восточные ворота" расширение инфраструктуры и автоматизация операций позволили увеличить годовую мощность обработки до 372 000 TEU, укрепив его статус крупнейшего сухого порта Центральной Азии", – отмечает издание.

Цифровая модернизация идет параллельно с инфраструктурными инвестициями. Согласно заявлениям президента Токаева, опубликованным на официальном сайте президента Казахстана, страна "создает единую цифровую экосистему для международных грузовых перевозок", стремясь соответствовать скорости, с которой сегодня данные перемещаются по глобальным сетям.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) также отмечает, что цифровизация железнодорожных операций имеет критическое значение для глобальной конкурентоспособности Среднего коридора.

По данным MNS, интегрированные таможенные системы и процедуры прохождения границы по принципу "единого окна" сократили время таможенного оформления и позволили контейнерам проходить путь от станции Достык в Китае до черноморских портов Грузии всего за 11-13 дней, обеспечивая конкурентоспособную и надежную альтернативу традиционным морским маршрутам.

Дорожная сеть

Казахстан также завершает масштабную модернизацию национальной сети автомобильных дорог, включая реконструкцию казахстанского участка международного транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай протяженностью 2 787 км и реализацию программы TRACE стоимостью $1,529 млрд.

"В рамках TRACE Всемирный банк и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций выделяют по $650 млн каждый, а Казахстан предоставляет около $228,8 млн. Средства направляются на реконструкцию 498 км дорог, расширение их с двух до четырех полос и приведение к стандартам I технической категории", – говорится в публикации.

Ожидается, что эти проекты сократят время транзита грузов через Казахстан с 11 до примерно пяти дней, одновременно повысив безопасность и снизив транспортные расходы.

По данным Всемирного банка, уже более 1 600 км дорог повышенного качества позволили примерно на 67% сократить время в пути на модернизированных участках, увеличить среднюю скорость движения с 25 до 80 км/ч и снизить расходы пользователей дорог на 35%.

Коридор также интегрируется с маршрутами Центр – Юг и Север – Юг, создавая единую сеть для перевозки грузов в обоих направлениях.

Авиация: региональный пассажирский и грузовой хаб

Авторы статьи также сообщают, что авиационный сектор страны продолжает развиваться параллельно с наземной транспортной инфраструктурой. К концу 2025 года аэропорты Казахстана перевезли 15,4 млн пассажиров, что на 4,8% больше по сравнению с предыдущим годом, при этом совокупный пассажиропоток составил почти 32 млн человек, а объем обработанных грузов – 173 300 тонн.

Новый международный терминал аэропорта Алматы увеличил его пропускную способность до 14 млн пассажиров в год. Развитие аэропортовой инфраструктуры Астаны, которое должно начаться в 2027 году, позволит увеличить пропускную способность столицы до 12 млн пассажиров ежегодно.

"В регионах также реализуются дополнительные проекты по строительству аэропортов, призванные поддержать развитие туризма и улучшить доступ к природным достопримечательностям Казахстана. Расширение политики "Открытого неба" в Казахстане, чему способствует конкурентоспособная стоимость авиационного топлива, привлекает новые международные авиакомпании и грузовых операторов", – пишет MNS.

В сфере грузовых перевозок Cargolux Airlines International, один из крупнейших грузовых авиаперевозчиков мира, и Pacific Cargo, национальный перевозчик Гонконга, запустили рейсы через Астану. Они присоединились к уже работающим в Казахстане международным перевозчикам, среди которых Turkish Airlines, MNG Airlines, China Southern Airlines, Hong Kong Air Cargo, Saudi Arabian Airlines, Air Atlanta, Silk Way West Airlines и Aerotrans.

Ожидается, что в 2026 году международная маршрутная сеть Казахстана расширится до 135 направлений в 30 странах по сравнению со 115 направлениями в 2024 году, что еще больше укрепит роль Казахстана как регионального пассажирского и грузового хаба.

Каспийский мост

По данным MNS, на Каспийском море продолжающиеся инвестиции в порты Актау и Курык увеличили возможности мультимодальных перевозок.

В 2025 году было завершено строительство нового контейнерного хаба в порту Актау. В порту Курык завершились дноуглубительные работы и была модернизирована подъемно-переходная конструкция у причала №1. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) напрямую инвестировал десятки миллионов евро в эти проекты модернизации.

Совокупная грузообрабатывающая мощность казахстанских портов на Каспийском море теперь превышает 21,6 млн тонн в год. Ожидается, что объем обработки контейнерных грузов утроится, а общая пропускная способность увеличится на 50%.

Развитие портовой инфраструктуры тесно согласовано с параллельными планами Азербайджана и Грузии по модернизации Бакинского порта и расширению железной дороги Баку – Тбилиси – Карс. Это позволит обеспечить бесперебойное дальнейшее движение грузов в направлении Турции и европейских рынков.

Стратегия до 2030 года

По данным авторов материала, эти проекты соответствуют Концепции развития транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года. Документ предусматривает создание полностью интегрированной мультимодальной транспортной экосистемы, поддерживаемой цифровыми технологиями, формирование сети мультимодальных логистических центров в городах-спутниках вдоль основных транспортных коридоров, а также усиление регионального сотрудничества.

По данным ОЭСР, Казахстан уже обеспечивает около 83% сухопутных грузовых перевозок между Китаем и Европой, что делает страну одним из ключевых архитекторов формирующейся евразийской системы транспортной взаимосвязанности.

Сочетая стратегические инвестиции в инфраструктуру, цифровые инновации и международное партнерство, Казахстан превращает свое географическое положение в долгосрочное конкурентное преимущество и укрепляет свои позиции как одного из наиболее важных формирующихся транспортно-логистических хабов мира.

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что автомагистраль Бейнеу – Саксаульск станет "золотым мостом" между Китаем и Европой. Президент подчеркнул, что Казахстан должен стать ведущим транспортным узлом между Европой и Азией.