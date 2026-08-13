#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+35°
$
465.19
536.55
5.61
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+35°
$
465.19
536.55
5.61
Экономика и бизнес

С 1 сентября в Казахстане по-новому будут продавать один из самых популярных в мире напитков

Алкоголь, алкогольная продукция, алкоголизм, спирт, спиртной напиток, алкогольные напитки, спиртное, алкоголик, алкоголики, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 14:57 Фото: pexels
В Казахстане изменятся требования к продаже одного из самых популярных в мире напитков. Речь – о пиве, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 13 августа 2026 года, проинформировали в Комитете государственных доходов (КГД) Министерства финансов (МФ) РК:

"В Казахстане с 1 сентября 2026 года вводится обязательная цифровая маркировка пива и пивных напитков в стеклянных бутылках. Продукция, произведенная или ввезенная после этой даты, должна иметь код маркировки Data Matrix".

Как уточнили в ведомстве, маркировка пива вводится поэтапно:

  • с 1 февраля 2026 года – для продукции в кегах,
  • с 1 сентября 2026 года – в стеклянных бутылках,
  • а с 1 января 2027 года – в жестяных банках.
"В дальнейшем будет обеспечена полная прослеживаемость продукции с электронным оформлением и подтверждением документов при ее передаче между участниками оборота".Пресс-служба КГД

Отмечается, что отрасль уже демонстрирует готовность к новым требованиям: в Цифровой системе маркировки и прослеживаемости товаров (ЦС МПТ) зарегистрировано более 16 392 участников оборота.

"Цифровая маркировка позволит прослеживать путь от производителя или импортера до розничной продажи, что будет способствовать повышению прозрачности рынка".Пресс-служба КГД

Что необходимо сделать участникам рынка

В комитете подчеркнули, что участникам оборота необходимо зарегистрироваться в ЦС МПТ на портале tanba.markirovka.kz и начать регистрацию карточек товаров.

"Регистрацию рекомендуется завершить заранее, для получения коды маркировки".Пресс-служба КГД

Также в ведомстве пояснили, что немаркированные остатки пива и пивных напитков, произведенные до даты введения обязательной маркировки, реализуются в течение одного календарного года согласно установленному перечню.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 14:57
Определены сроки введения маркировки на пиво и пивные напитки

5 июня 2026 года в Казахстане утвердили перечень товаров, подлежащих маркировке, и ее сроки.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
газировка, лед
17:52, 02 марта 2026
Кому лучше отказаться от самого популярного прохладительного напитка
потребительская проверка
19:00, 10 сентября 2024
Популярные в Казахстане напитки не прошли потребительской проверки
Маркировка товаров, маркировка товара, штрихкод, штрихкоды, код товара, серийный номер, код проверки, сканер для маркировки
12:19, 14 января 2026
В Казахстане вводится цифровая маркировка на пиво и пивные напитки
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Нуржан Жумабай
14:37, Сегодня
Две медали выиграли тяжелоатлеты из Казахстана на ЧА-2026 за одно выступление в 95 кг
Бекзат Алмахан
14:34, Сегодня
Казахстанский боец Бекзат Алмахан исключён из ростера UFC
Опубликованы превью и прогноз финала WTA 1000 в Торонто Рыбакина – Швёнтек
14:25, Сегодня
Опубликованы превью и прогноз финала WTA 1000 в Торонто Рыбакина – Швёнтек
Ангелина Лукас
14:07, Сегодня
"Вернусь за поясом "абсолюта": Лукас объявила о паузе в карьере и проблемах вне ринга
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: