С 1 сентября в Казахстане по-новому будут продавать один из самых популярных в мире напитков
Об этом сегодня, 13 августа 2026 года, проинформировали в Комитете государственных доходов (КГД) Министерства финансов (МФ) РК:
"В Казахстане с 1 сентября 2026 года вводится обязательная цифровая маркировка пива и пивных напитков в стеклянных бутылках. Продукция, произведенная или ввезенная после этой даты, должна иметь код маркировки Data Matrix".
Как уточнили в ведомстве, маркировка пива вводится поэтапно:
- с 1 февраля 2026 года – для продукции в кегах,
- с 1 сентября 2026 года – в стеклянных бутылках,
- а с 1 января 2027 года – в жестяных банках.
"В дальнейшем будет обеспечена полная прослеживаемость продукции с электронным оформлением и подтверждением документов при ее передаче между участниками оборота".Пресс-служба КГД
Отмечается, что отрасль уже демонстрирует готовность к новым требованиям: в Цифровой системе маркировки и прослеживаемости товаров (ЦС МПТ) зарегистрировано более 16 392 участников оборота.
"Цифровая маркировка позволит прослеживать путь от производителя или импортера до розничной продажи, что будет способствовать повышению прозрачности рынка".Пресс-служба КГД
Что необходимо сделать участникам рынка
В комитете подчеркнули, что участникам оборота необходимо зарегистрироваться в ЦС МПТ на портале tanba.markirovka.kz и начать регистрацию карточек товаров.
"Регистрацию рекомендуется завершить заранее, для получения коды маркировки".Пресс-служба КГД
Также в ведомстве пояснили, что немаркированные остатки пива и пивных напитков, произведенные до даты введения обязательной маркировки, реализуются в течение одного календарного года согласно установленному перечню.
Материал по теме
5 июня 2026 года в Казахстане утвердили перечень товаров, подлежащих маркировке, и ее сроки.