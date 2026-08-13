С 1 сентября в Казахстане по-новому будут продавать один из самых популярных в мире напитков

В Казахстане изменятся требования к продаже одного из самых популярных в мире напитков. Речь – о пиве, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 13 августа 2026 года, проинформировали в Комитете государственных доходов (КГД) Министерства финансов (МФ) РК:

"В Казахстане с 1 сентября 2026 года вводится обязательная цифровая маркировка пива и пивных напитков в стеклянных бутылках. Продукция, произведенная или ввезенная после этой даты, должна иметь код маркировки Data Matrix".

Как уточнили в ведомстве, маркировка пива вводится поэтапно:

с 1 февраля 2026 года – для продукции в кегах,

с 1 сентября 2026 года – в стеклянных бутылках,

а с 1 января 2027 года – в жестяных банках.

"В дальнейшем будет обеспечена полная прослеживаемость продукции с электронным оформлением и подтверждением документов при ее передаче между участниками оборота". Пресс-служба КГД

Отмечается, что отрасль уже демонстрирует готовность к новым требованиям: в Цифровой системе маркировки и прослеживаемости товаров (ЦС МПТ) зарегистрировано более 16 392 участников оборота.

"Цифровая маркировка позволит прослеживать путь от производителя или импортера до розничной продажи, что будет способствовать повышению прозрачности рынка". Пресс-служба КГД

Что необходимо сделать участникам рынка

В комитете подчеркнули, что участникам оборота необходимо зарегистрироваться в ЦС МПТ на портале tanba.markirovka.kz и начать регистрацию карточек товаров.

"Регистрацию рекомендуется завершить заранее, для получения коды маркировки". Пресс-служба КГД

Также в ведомстве пояснили, что немаркированные остатки пива и пивных напитков, произведенные до даты введения обязательной маркировки, реализуются в течение одного календарного года согласно установленному перечню.

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