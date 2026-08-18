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Экономика и бизнес

Казахстанцы стали чаще пользоваться автобусами и такси

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 19:55 Фото: Zakon.kz
В Казахстане растут доходы предприятий автомобильного и городского электротранспорта от перевозки пассажиров. За период с января по июль 2026-го они достигли 303,1 млрд тенге, увеличившись за год на 13,9%, сообщает Zakon.kz.

На пассажирские перевозки пришлось 24,8% всех доходов предприятий автомобильного и городского электрического транспорта – практически столько же, сколько годом ранее, подсчитали аналитики Finprom.kz.

По данным экспертов, за первую половину 2022 года показатели сектора составляли 105,2 млрд тенге, в 2023 году – 117 млрд тенге, в 2024-м – 173,8 млрд тенге, а за аналогичный период 2025 года достигли 266,1 млрд тенге. Таким образом, за три года объем доходов увеличился почти в три раза.

Основную часть выручки обеспечивают автобусные перевозки и такси, однако динамика в этих сегментах различается. За период с января по июль 2026 года доходы от перевозки автобусами составили 192 млрд тенге, увеличившись на 15,5%. Доходы такси достигли 101 млрд тенге, прибавив 10,5%. В то же время показатели троллейбусных парков сократились на 8,8%, составив 1,3 млрд тенге.

Крупнейшие регионы по объему доходов автомобильного и городского электротранспорта:

  • Алматы – 59,7 млрд тенге;
  • Астана – 48 млрд тенге;
  • Мангистауская область – 24,4 млрд тенге;
  • Шымкент – 24 млрд тенге;
  • Карагандинская область – 22,5 млрд тенге.

Только Алматы и Астана в сумме обеспечили более трети общереспубликанского объема. Наименьшие показатели были отмечены в Кызылординской (3,6 млрд тг), области Жетысу (4,3 млрд тг) и Северо-Казахстанской областях (4,8 млрд тг) областях.

Большинство пассажиров развозят автобусы. За январь – июль 2026-го ими было перевезено 971,7 млн человек – на 4,5% больше, чем годом ранее. Такси перевезли 88,8 млн пассажиров – на 3,2% больше, чем за аналогичный период 2025-го.

В реальном выражении доходы от автобусных перевозок выросли на 11,6% – намного заметнее, чем пассажиропоток. Что касается такси, то увеличение численности перевезенных пассажиров, напротив, сопровождалось сокращением реального объема доходов на 3,2%.

Ранее сообщалось, что сразу 12 автобусных маршрутов изменят схемы движения в южной части Алматы.

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Фото Денис Брагин
Денис Брагин
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