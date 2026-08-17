Сразу 12 автобусных маршрутов изменят схемы движения в южной части Алматы

Фото: Zakon.kz

В связи с реконструкцией тепловых сетей и полным перекрытием движения в обоих направлениях по улице Сулейменова, на участке от улицы Пятницкого до улицы Рыскулбекова, до завершения работ изменят схемы движения 12 автобусных маршрутов, сообщает Zakon.kz.

Об этом 17 августа 2026 года предупредили в Транспортном холдинге Алматы. Будут изменены схемы движения маршрутов №3, №15, №32, №34, №59, №63, №63а, №67, №103, №119, №135 и №205. №3 В южном направлении: проспект Алтынсарина (юг) – улица Жандосова (восток) – улица Навои (юг) – проспект Аль-Фараби (запад) – улица Мустафина (север) – далее по схеме.

В северном направлении: улица Мустафина (север) – улица Торайгырова (восток) – улица Навои (север) – улица Жандосова (запад) – проспект Алтынсарина (север) – далее по схеме. №15 В южном направлении: улица Шаляпина (восток) – улица Саина (юг) – поворот на развязке Саина – Торайгырова – улица Торайгырова (восток) – улица Мустафина (юг) – далее по схеме.

В северном направлении: проспект Аль-Фараби (запад) – улица Навои (север) – улица Жандосова (запад) – проспект Алтынсарина (север) – далее по схеме. №32 В южном направлении: улица Жандосова (запад) – улица Саина (юг) – далее по схеме.

В северном направлении: проспект Аль-Фараби (запад) – улица Навои (север) – улица Жандосова (восток) – далее по схеме. №34 В южном направлении: проспект Алтынсарина (юг) – улица Жандосова (запад) – улица Саина (юг) – поворот на развязке Саина – Торайгырова – улица Торайгырова (восток) – улица Мустафина (юг) – далее по схеме.

В северном направлении: улица Мустафина (север) – улица Рыскулбекова (восток) – улица Навои (север) – улица Жандосова (запад) – проспект Алтынсарина (север) – далее по схеме. №59 В южном направлении: улица Жандосова (запад) – улица Саина (юг) – поворот на развязке Саина – Торайгырова – улица Торайгырова (восток) – далее по схеме.

В северном направлении: улица Мустафина (юг) – улица Саина (север) – улица Жандосова (восток) – улица Берегового (север) – далее по схеме. №63 В западном направлении: улица Рыскулбекова (восток) – улица Навои (север) – улица Жандосова (запад) – улица Берегового (север) – далее по схеме. №63А В восточном направлении: улица Берегового (юг) – улица Жандосова (запад) – улица Саина (юг) – поворот на развязке Саина – Торайгырова – улица Торайгырова (восток) – далее по схеме. №67 В южном направлении: проспект Алтынсарина (юг) – улица Жандосова (восток) – улица Навои (юг) – проспект Аль-Фараби (запад) – далее по схеме.

В северном направлении: улица Навои (север) – улица Жандосова (запад) – проспект Алтынсарина (север) – далее по схеме. №103 В южном направлении: проспект Алтынсарина (юг) – улица Жандосова (запад) – улица Саина (юг) – улица Садыкова (юг) – далее по схеме.

В северном направлении: улица Мустафина (север) – улица Торайгырова (запад) – улица Саина (север) – улица Жандосова (восток) – проспект Алтынсарина (север) – далее по схеме. №119 В южном направлении: улица Берегового (юг) – улица Жандосова (запад) – улица Саина (юг) – далее по схеме.

В северном направлении: улица Мустафина (север) – улица Торайгырова (запад) – улица Саина (север) – улица Жандосова (восток) – улица Берегового (север) – далее по схеме. №135 В южном направлении: без изменений.

В северном направлении: проспект Аль-Фараби (запад) – улица Навои (север) – улица Жандосова (восток) – далее по схеме. №205 В северном направлении: улица Мустафина (север) – улица Рыскулбекова (восток) – улица Навои (север) – улица Жандосова (восток) – далее по схеме.

В южном направлении: улица Жандосова (запад) – улица Саина (юг) – улица Мустафина (север) – далее по схеме. Сегодня, 17 августа, алматинцев также предупредили о том, что в предстоящее воскресенье, 23 августа 2026 года, проезд в общественном транспорте будет бесплатным.

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