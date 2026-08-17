#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+23°
$
464.02
536.18
5.54
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+23°
$
464.02
536.18
5.54
События

Сразу 12 автобусных маршрутов изменят схемы движения в южной части Алматы

Скоростные автобусные линии, автобусная полоса, BRT, БРТ, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 18:01 Фото: Zakon.kz
В связи с реконструкцией тепловых сетей и полным перекрытием движения в обоих направлениях по улице Сулейменова, на участке от улицы Пятницкого до улицы Рыскулбекова, до завершения работ изменят схемы движения 12 автобусных маршрутов, сообщает Zakon.kz.

Об этом 17 августа 2026 года предупредили в Транспортном холдинге Алматы.

Будут изменены схемы движения маршрутов №3, №15, №32, №34, №59, №63, №63а, №67, №103, №119, №135 и №205.

№3

  • В южном направлении: проспект Алтынсарина (юг) – улица Жандосова (восток) – улица Навои (юг) – проспект Аль-Фараби (запад) – улица Мустафина (север) – далее по схеме.
  • В северном направлении: улица Мустафина (север) – улица Торайгырова (восток) – улица Навои (север) – улица Жандосова (запад) – проспект Алтынсарина (север) – далее по схеме.

№15

  • В южном направлении: улица Шаляпина (восток) – улица Саина (юг) – поворот на развязке Саина – Торайгырова – улица Торайгырова (восток) – улица Мустафина (юг) – далее по схеме.
  • В северном направлении: проспект Аль-Фараби (запад) – улица Навои (север) – улица Жандосова (запад) – проспект Алтынсарина (север) – далее по схеме.

№32

  • В южном направлении: улица Жандосова (запад) – улица Саина (юг) – далее по схеме.
  • В северном направлении: проспект Аль-Фараби (запад) – улица Навои (север) – улица Жандосова (восток) – далее по схеме.

№34

  • В южном направлении: проспект Алтынсарина (юг) – улица Жандосова (запад) – улица Саина (юг) – поворот на развязке Саина – Торайгырова – улица Торайгырова (восток) – улица Мустафина (юг) – далее по схеме.
  • В северном направлении: улица Мустафина (север) – улица Рыскулбекова (восток) – улица Навои (север) – улица Жандосова (запад) – проспект Алтынсарина (север) – далее по схеме.

№59

  • В южном направлении: улица Жандосова (запад) – улица Саина (юг) – поворот на развязке Саина – Торайгырова – улица Торайгырова (восток) – далее по схеме.
  • В северном направлении: улица Мустафина (юг) – улица Саина (север) – улица Жандосова (восток) – улица Берегового (север) – далее по схеме.

№63

  • В западном направлении: улица Рыскулбекова (восток) – улица Навои (север) – улица Жандосова (запад) – улица Берегового (север) – далее по схеме.

№63А

  • В восточном направлении: улица Берегового (юг) – улица Жандосова (запад) – улица Саина (юг) – поворот на развязке Саина – Торайгырова – улица Торайгырова (восток) – далее по схеме.

№67

  • В южном направлении: проспект Алтынсарина (юг) – улица Жандосова (восток) – улица Навои (юг) – проспект Аль-Фараби (запад) – далее по схеме.
  • В северном направлении: улица Навои (север) – улица Жандосова (запад) – проспект Алтынсарина (север) – далее по схеме.

№103

  • В южном направлении: проспект Алтынсарина (юг) – улица Жандосова (запад) – улица Саина (юг) – улица Садыкова (юг) – далее по схеме.
  • В северном направлении: улица Мустафина (север) – улица Торайгырова (запад) – улица Саина (север) – улица Жандосова (восток) – проспект Алтынсарина (север) – далее по схеме.

№119

  • В южном направлении: улица Берегового (юг) – улица Жандосова (запад) – улица Саина (юг) – далее по схеме.
  • В северном направлении: улица Мустафина (север) – улица Торайгырова (запад) – улица Саина (север) – улица Жандосова (восток) – улица Берегового (север) – далее по схеме.

№135

  • В южном направлении: без изменений.
  • В северном направлении: проспект Аль-Фараби (запад) – улица Навои (север) – улица Жандосова (восток) – далее по схеме.

№205

  • В северном направлении: улица Мустафина (север) – улица Рыскулбекова (восток) – улица Навои (север) – улица Жандосова (восток) – далее по схеме.
  • В южном направлении: улица Жандосова (запад) – улица Саина (юг) – улица Мустафина (север) – далее по схеме.

Сегодня, 17 августа, алматинцев также предупредили о том, что в предстоящее воскресенье, 23 августа 2026 года, проезд в общественном транспорте будет бесплатным.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы
18:04, 13 апреля 2026
Сразу 3 автобусных маршрута изменят схему движения в Алматы
Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы
20:20, 24 июня 2026
Сразу 12 автобусных маршрутов изменили схему движения в Алматы – список
новый участок улицы Саина в Алматы
10:11, 10 июня 2026
В Алматы три автобусных маршрута изменили схемы движения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: UFC
19:13, Сегодня
Камил Гаджиев назвал Рахмонова самым опасным соперником для чемпиона UFC Махачева
Фото: UFC
18:38, Сегодня
Стало известно, когда Илия Топурия проведёт следующий поединок в UFC
Фото: UWW
18:17, Сегодня
Борец из Казахстана Мусан выбыл из борьбы за медаль ЧМ-2026 в Словакии
Чемпионат мира по борьбе до 20 лет
17:47, Сегодня
Казахстанские "классики" потерпели разгромные поражения в четвертьфинале чемпионата мира
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: