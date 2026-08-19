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Экономика и бизнес

Разработать международный стандарт по конине предлагает Казахстан

Мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса, мясной отдел, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 16:00 Фото: Zakon.kz
Генеральный директор РГП "Казахстанский институт стандартизации и метрологии" ("Казстандарт") Малик Саулебай на Международном форуме по качеству мясной продукции 19 августа 2026 года рассказал, как можно нарастить экспорт конины за рубеж, передает корреспондент Zakon.kz.

Малик Саулебай объяснил такую инициативу растущим спросом на белок, произведенный в экологически чистых условиях.

"Поэтому Казахстан выступил с инициативой разработать международный стандарт по конине. Мы обладаем уникальными знаниями в этом вопросе. У нас есть опыт, накопленный поколениями. В конине содержится очень много белка, менее вреден в отношении холестерина. Поэтому думаю, когда эта инициатива будет поддержана, "Казстандарт" приступит к разработке этого международного стандарта. Голосование будет по этому вопросу в течение ближайших 16 недель и нам нужно 5 голосов из 20 членов подкомитета", – сообщил спикер.

По его данным, в этом подкомитете – 20 стран, и они будут участвовать в голосовании по вопросу принятия такого стандарта.

"Мы первые и единственные заявили об этом. Крупными производителями конины, помимо Казахстана, являются Монголия, Китай и Аргентина. Потребителями являются Италия, Франция, частично Российская Федерация, Китай и Монголия. Так что, думаю, успех в этом вопросе помог бы Казахстану серьезно увеличить экспортный потенциал", – резюмировал Малик Саулебай.

11 августа 2026 года мы сообщали, что ученые разработали комплексную технологию производства мраморной баранины на основе казахской тонкорунной породы овец.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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