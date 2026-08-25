Насколько вырастут накопления Нацфонда – прогноз правительства

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 25 августа 2026 года на заседании правительства поделился прогнозом по накоплениям средств в Национальном фонде, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, дефицит бюджета определен на уровне 2,3% к ВВП в 2027 году со снижением до 0,4% к ВВП в 2029 году.

"Ненефтяной дефицит сократится с 5,3% к ВВП до 2,5% к ВВП. С учетом этого расходы республиканского бюджета составят 30,2 трлн тенге в 2027 году, 29,4 трлн тенге – в 2028 году и 29,6 трлн тенге – в 2029 году. Прогнозируется увеличение накоплений в Нацфонде", – сказал Серик Жумангарин.

Общий объем поступлений в Нацфонд, по его словам, при базовом сценарии прогнозируется на уровне 5,1 трлн тенге в 2027 году, 5,5 трлн тенге – в 2028 году и 5,7 трлн тенге – в 2029 году.

"Чистые поступления в Нацфонд прогнозируются в размере 0,5 трлн тенге в 2027 году, 1,4 трлн тенге – в 2028 году и 2 трлн тенге – в 2029 году. Валютные активы Нацфонда увеличатся с 65,2 млрд долларов в 2027 году до 70,6 млрд долларов в 2029 году", – добавил Серик Жумангарин.

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