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Экономика и бизнес

Назван прогнозируемый уровень инфляции в Казахстане на ближайшие годы

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 10:39 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 25 августа 2026 года на заседании правительства назвал прогнозируемый уровень инфляции в Казахстане на ближайшие годы, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, прогнозный коридор инфляции определен на уровне 7,5-9,5% в 2027 году, 6-8% в 2028-2029 годах.

"С учетом макропрогноза доходы республиканского бюджета по прогнозу составят в 2027 году 19,9 трлн тенге, в 2028 году – 21,7 трлн тенге, в 2029 году – 23,4 трлн тенге. Гарантированный трансферт определен с учетом бюджетного правила в размере 2 трлн 430 млрд тенге в 2027-2028 годах и 2 трлн тенге – в 2029 году", – сказал Серик Жумангарин.

Также, как отметил министр, предусмотрен целевой трансферт из Нацфонда в объеме 2 трлн тенге в 2027 году и по 1,5 трлн тенге – в 2028-2029 годах для финансирования критически важных объектов и проектов общестранового значения.

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, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 10:39
Темпы роста обрабатывающей промышленности опередят горнодобывающую – Жумангарин

Ранее Серик Жумангарин представил прогноз роста ВВП в 2027-2029 годах.

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Азамат Сыздыкбаев
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