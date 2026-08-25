Назван прогнозируемый уровень инфляции в Казахстане на ближайшие годы

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 25 августа 2026 года на заседании правительства назвал прогнозируемый уровень инфляции в Казахстане на ближайшие годы, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, прогнозный коридор инфляции определен на уровне 7,5-9,5% в 2027 году, 6-8% в 2028-2029 годах.

"С учетом макропрогноза доходы республиканского бюджета по прогнозу составят в 2027 году 19,9 трлн тенге, в 2028 году – 21,7 трлн тенге, в 2029 году – 23,4 трлн тенге. Гарантированный трансферт определен с учетом бюджетного правила в размере 2 трлн 430 млрд тенге в 2027-2028 годах и 2 трлн тенге – в 2029 году", – сказал Серик Жумангарин.

Также, как отметил министр, предусмотрен целевой трансферт из Нацфонда в объеме 2 трлн тенге в 2027 году и по 1,5 трлн тенге – в 2028-2029 годах для финансирования критически важных объектов и проектов общестранового значения.

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