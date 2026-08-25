Повысить отдачу от каждого потраченного тенге поручено чиновникам

Премьер-министр Олжас Бектенов 25 августа 2026 года на заседании правительства озвучил ряд поручений в сфере социально-экономического развития страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что глава государства держит на постоянном контроле достижение утвержденных показателей по экономическому росту и обеспечение эффективности использования бюджетных средств.

"За семь месяцев рост экономики составил 4,1%. По итогам года мы должны обеспечить рост ВВП на уровне не менее 5%. Прогноз учитывает текущую ситуацию в экономике, внешние условия развития, оценку международных финансовых организаций по росту мировой экономики и конъюнктуре на внешних рынках. Законопроект о республиканском бюджете сформирован с учетом необходимости сохранения макроэкономической устойчивости при одновременном решении задач социального обеспечения населения и стимулирования экономического роста", – сказал Бектенов.

Кроме того, по его словам, одним из главных приоритетов бюджета на 2027-2029 годы является опережающее строительство инфраструктурных и социальных объектов.

"Поручаю всем государственным органам обеспечить достижение заданных параметров социально-экономического развития страны. Задача всех администраторов бюджетных программ – повысить отдачу от каждого затраченного тенге, усилить финансовую дисциплину, направляя ресурсы на выполнение государственных обязательств, развитие экономики, регионов и человеческого капитала. Важно обеспечить максимально эффективное и своевременное использование бюджетных средств, недопущение увеличения текущих затрат, а также жесткий контроль расходов. Глава государства держит на постоянном контроле достижение утвержденных показателей по экономическому росту и обеспечение эффективности использования бюджетных средств", – добавил премьер.

Ранее Серик Жумангарин представил прогноз социально-экономического развития на 2027-2029 годы.