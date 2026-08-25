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Общество

Топливный кризис в России: какова ситуация в Казахстане

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, повышение цен на бензин, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 11:51 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики Ерлан Аккенженов на пресс-конференции в правительстве 25 августа 2026 года рассказал, сколько бензина есть в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минэнерго назвал ситуацию с топливом в нашей стране стабильной.

"Совокупный запас на сегодня составляет более 1,1 млн тонн. Это по бензину и дизельному топливу. Помня и видя, что происходит в соседних с нашей страной регионах, – мы перенесли ремонт ПНПЗ на весну следующего года", – сказал Ерлан Аккенженов.

Он подчеркнул, что цены на бензин в Казахстане намного ниже, чем в соседних государствах, и существует так называемый топливный туризм.

"Естественно, мы, находясь в ЕАЭС, не можем закрыть свои границы, не можем ограничить приток любых туристов, в том числе топливных", – заявил Ерлан Аккенженов.

12 августа 2026 года в Комитете национальной безопасности раскрыли масштабы попыток нелегально вывезти из страны топливо. Согласно информации, Пограничная служба КНБ в пунктах пропуска с 1 по 10 августа предотвратила 551 факт незаконного перемещения товаров и грузов через границу на сумму более 1 млрд тенге.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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