Минэнерго: Добычу на Карачаганаке сократили, но газоснабжение всего Казахстана не нарушено

Министр энергетики Ерлан Аккенженов 26 июня 2026 года в правительстве прокомментировал ситуацию на месторождении Карачаганак после инцидента на Оренбургском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, как в настоящее время работает месторождение Карачаганак после инцидента на Оренбургском ГПЗ и отразилась ли сложившаяся ситуация на добыче и поставках газа.

"На сегодняшний момент мы были вынуждены сократить добычу на месторождении Карачаганак с 34 до 25 тыс. Сокращение составило 9 тыс. тонн. Естественно, прием газа у нас сейчас сокращен. Но газоснабжение всего Казахстана не нарушено. На сегодняшний день все наши обязательства по поставке газа выполняются в полном объеме", – озвучил Ерлан Аккенженов.

23 июня 2026 года стало известно, что в Казахстане изменились правила по поставке сжиженного газа.