#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Минэнерго: Добычу на Карачаганаке сократили, но газоснабжение всего Казахстана не нарушено

Газ, газификация, газораспределительная станция, газовая инфраструктура, газопровод, подача газа , фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 10:23 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики Ерлан Аккенженов 26 июня 2026 года в правительстве прокомментировал ситуацию на месторождении Карачаганак после инцидента на Оренбургском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, как в настоящее время работает месторождение Карачаганак после инцидента на Оренбургском ГПЗ и отразилась ли сложившаяся ситуация на добыче и поставках газа.

"На сегодняшний момент мы были вынуждены сократить добычу на месторождении Карачаганак с 34 до 25 тыс. Сокращение составило 9 тыс. тонн. Естественно, прием газа у нас сейчас сокращен. Но газоснабжение всего Казахстана не нарушено. На сегодняшний день все наши обязательства по поставке газа выполняются в полном объеме", – озвучил Ерлан Аккенженов.

23 июня 2026 года стало известно, что в Казахстане изменились правила по поставке сжиженного газа.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции
10:42, Сегодня
Обращалась ли Россия к Казахстану с просьбой о поставках 50 тыс. тонн бензина – ответ министра Аккенженова
НПЗ, нефтеперерабатывающий завод, переработка сырой нефти, нефть
14:02, 27 февраля 2026
Аккенженов рассказал о сроках строительства ГПЗ на Карачаганаке и четвертого НПЗ
Газ, газификация, газораспределительная станция, газовая инфраструктура, газопровод, подача газа
14:24, 22 октября 2025
Оренбургский завод возобновил прием газа с Карачаганака
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Асу Алмабаев
11:53, Сегодня
Казахстанцы Асу Алмабаев и Бекзат Алмахан сделали вес перед своими боями на UFC в Баку
Федерация кёрлинга Казахстана получила статус национальной спортивной организации
11:31, Сегодня
Федерация кёрлинга Казахстана получила статус национальной спортивной организации
Гусман Кыргызбаев
11:07, Сегодня
Гусман Кыргызбаев бросил молодого бразильца и вышел в финал Grand Prix в Циндао
Елдос Сметов
10:51, Сегодня
Grand Prix в Циндао: Сметов одолел узбека Кучкарова и поборется за "бронзу" турнира
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: