Как распознать предназначенное аграриям дизтопливо

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Министр энергетики Ерлан Аккенженов на пресс-конференции в правительстве 25 августа 2026 года рассказал, как можно отличить дизель, предназначенный для аграриев, от обычного топлива, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, как министерство следит за движением дизельного топлива, выделенного аграриям. "Присвоены специальные пин-коды каждой партии дизельного топлива, которая отправляется фермерам. Это позволяет до потребителя отслеживать движение ДТ. Это первое. Также три завода окрашивают это топливо в специальный цвет, и если кому-то из потребителей попадется окрашенное топливо – он поймет, что оно было предназначено аграриям", – сказал Ерлан Аккенженов. 29 июня 2026 года вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов рассказал, как в Казахстане обеспечивают аграриев топливом.

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