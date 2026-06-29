Грозит ли Казахстану нехватка топлива для аграриев из-за ситуации в России

Фото: akorda.kz

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов на брифинге в Сенате 29 июня 2026 года рассказал, как в Казахстане обеспечивают аграриев топливом на фоне ажиотажа на рынке горюче-смазочных материалов (ГСМ) в соседней России, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, какие меры приняло Министерство сельского хозяйства для обеспечения казахстанских сельхозтоваропроизводителей топливом на фоне возникшего дефицита ГСМ в России. "Действительно, сейчас мы видим, что наблюдается некий ажиотаж на рынке ГСМ в соседней стране. В то же время хочу заверить, что именно для того, чтобы не возникали такие ситуации, ежегодно сельхозтоваропроизводителям выделяется гарантированный объем дизельного топлива. 402 тыс. тонн было направлено на проведение весенне-полевых работ. Порядка 400 тысяч мы ежегодно, это исторический объем, получаем на проведение полевых работ", – озвучил Азат Султанов. По его словам, кроме того, неиспользованный в ходе посева объем дизельного топлива наши аграрии имеют право направить на проведение работ по уходу за растениями, для химической обработки, для обработки паров. "Таким образом, тот объем, который сами же фермеры и регионы заявляют, – это порядка 800 тысяч. Это не включает ГСМ на сушку зерновых и масличных культур. Они в полном объеме поступают согласно графику. За каждым регионом закреплен свой НПЗ, и ни разу такого не было, чтобы НПЗ нас подводили. Поэтому считаем, что опасений у фермеров, что работы не будут проведены вовремя, в настоящее время нет", – дополнил он. Ранее министр энергетики Ерлан Аккенженов комментировал информацию о возможных поставках бензина в Россию.

Поделитесь новостью