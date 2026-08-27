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Экономика и бизнес

Подделки каких брендов выявляют в Астане

Астана, подделка, товары , фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 13:42 Фото: pixabay
Заместитель руководителя столичного Департамента юстиции Бакытжан Бейсен на брифинге 27 августа 2026 года озвучил итоги работы по защите интеллектуальной собственности за первое полугодие, передает корреспондент Zakon.kz.

Бакытжан Бейсен отметил, что с начала года Департамент юстиции Астаны рассмотрел обращения правообладателей и провел 23 проверки по фактам возможного незаконного использования объектов интеллектуальной собственности.

"В ходе всех проверок были выявлены нарушения. В отношении виновных лиц составлено 23 протокола об административных правонарушениях по статье 158 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. По итогам рассмотрения все 23 субъекта привлечены к административной ответственности. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 1 млн тенге", – добавил он.

Особое внимание, по данным спикера, уделяется выявлению и изъятию контрафактной продукции.

"Одним из результатов работы стала проверка по обращению правообладателя LEGO Holding A/S. В ходе проверки выявлено 152 единицы контрафактной продукции на сумму 898 640 тенге. Вся продукция была изъята. По решению суда нарушитель привлечен к административной ответственности и оштрафован на 129 750 тенге. Контрафактная продукция конфискована. По обращению правообладателя Apple Inc. выявлено 262 единицы контрафактной продукции общей стоимостью 280 600 тенге. Вся продукция изъята. По решению суда нарушитель оштрафован на 129 750 тенге, а контрафактная продукция конфискована и подлежит уничтожению", – подчеркнул Бакытжан Бейсен.

Кроме того, по его данным, защищены права владельцев таких известных товарных знаков, как PUMA, HUGO BOSS, LACOSTE, SPLAT, NEW BALANCE ATHLETICS, Calvin Klein и SMEG.

24 июня 2026 года в Казахстане пресекли контрафактное производство и распространение поддельных лекарств.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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