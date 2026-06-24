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Общество

В Казахстане пресекли контрафактное производство и распространение поддельных лекарств

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 07:50 Фото: Zakon.kz
МВД и КНБ пресекли в Алматы деятельность четырех фармацевтических компаний, организовавших схему контрабандного ввоза лекарственных препаратов из сопредельных государств, включая сильнодействующие медикаменты, с последующей реализацией через аптеки на территории страны, сообщает Zakon.kz.

Установлено, что фигуранты также осуществляли незаконное производство лекарственных средств кустарным способом, в том числе препаратов, содержащих психотропные вещества. Обнаружены несколько складов и подпольный производственный цех.

Контрафактная продукция представляла реальную угрозу жизни и здоровью граждан, поскольку изготавливалась в антисанитарных условиях. Употребление таких препаратов может повлечь необратимые последствия для человека.

Установлены и задержаны должностные лица департамента фармконтроля, оказывавшие покровительство организаторам противоправной деятельности за денежное вознаграждение.

Их действия квалифицированы по статье 366 Уголовного кодекса – получение взятки. Анализ товарооборота и финансовых потоков подтвердил наличие теневых схем контрабандной и контрафактной деятельности. При этом, по предварительным данным, за прошлый год государству не уплачены налоги и иные обязательные платежи на сумму более 800 млн тенге.

В ходе совместной спецоперации из незаконного оборота изъяты крупные суммы денежных средств, десятки тысяч упаковок поддельных препаратов, в том числе те, оборот которых ограничен, а также оборудование и сырье для их изготовления, что позволило не допустить поступления в легальный оборот значительного объема поддельной медицинской продукции.

Организаторы преступной схемы и их пособники водворены в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что опасную инфекцию выявили у вернувшихся из Вьетнама и Габона алматинцев.

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Аксинья Титова
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