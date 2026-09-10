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Экономика и бизнес

Казахстан планирует использовать ферросплавный газ для производства электроэнергии

Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 15:50 Фото: unsplash
Директор департамента по энергетике ТОО "Евразийская группа" Евгений Никитин на брифинге в СЦК 10 сентября 2026 года рассказал, что предпринимается для повышения энергоэффективности, передает корреспондент Zakon.kz.

Он сообщил, что за счет законодательных инициатив стало возможным использование ферросплавного газа.

"Проект, который мы реализуем совместно с китайскими партнерами по строительству утилизационной электростанции на Актюбинском заводе ферросплавов, будет завершен в середине 2027 года – и будет там 80 МВт электроэнергии, которая у нас потребляется за счет технологических газов. То есть металлургические газы имеют химическую энергию, и если сейчас этот металлургический газ сжигается на факелах, то позже мы его будем перерабатывать в энергетических котлах и получать дополнительно 80 МВт", – отметил он.

По его словам, это первый кейс на пространстве СНГ по использованию ферросплавных газов для получения электрической энергии.

9 июля 2026 года сообщалось, что Министерство энергетики подготовило проект приказа, которым вносятся изменения в Правила розничной реализации и пользования товарным и сжиженным нефтяным газом.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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