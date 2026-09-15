Международные платежи в Казахстане хотят перевести на стейблкоины

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Управляющий директор регулятора МФЦА (AFSA) Еркегали Еденбаев 15 сентября 2026 года на заседании правительства рассказал о новых мерах по развитию цифровых активов, которые должны ускорить проведение платежей и снизить издержки для бизнеса, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, одним из направлений дальнейшего развития цифровых активов станет токенизация реальных активов (Real World Assets, RWA). "С 2024 года в МФЦА действует режим регулирования токенизации. Уже началась практическая реализация этого направления. В текущем году МФЦА впервые в Центральной Азии выдал лицензию Commodity Chain – платформе токенизации активов аграрного сектора. Запуск платформы запланирован до конца текущего года. Кроме того, посредством токенизации активов на платформе Bitfinex Securities было привлечено 300 миллионов долларов США. Это подтверждает наличие спроса на подобные инструменты со стороны инвесторов и эмитентов", – дополнил Еркегали Еденбаев. По его мнению, это поможет привлечь в экономику Казахстана дополнительный международный капитал. "Дальнейшая работа будет связана с реализацией указа президента Республики Казахстан по стимулированию и развитию индустрии цифровых активов. Одной из ключевых задач является признание цифровых активов МФЦА в общей юрисдикции Казахстана. Второе направление – развитие индустрии стейблкоинов. В настоящее время рассматривается возможность использования стейблкоинов в международной торговле. Это позволит сократить сроки проведения платежей и снизить издержки бизнеса", – заявил он. Спикер подчеркнул, что реализация этих мер позволит обеспечить дальнейшее развитие экосистемы цифровых активов Казахстана. 11 сентября 2026 года стало известно, что крипторезерв Казахстана достиг 700 млн долларов.

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