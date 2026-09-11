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Финансы

Крипторезерв Казахстана достиг 700 млн долларов

Криптовалюта, криптовалюты, цифровая валюта, майнинг, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 12:04 Фото: unsplash
В Национальном крипторезерве Казахстана уже аллоцировано более 700 миллионов долларов. Но Нацбанк намерен продолжать наращивание виртуальных валют, сообщает Zakon.kz.

От криптовалюты к регулируемому рынку

Национальный крипторезерв Казахстана стремительно растет, заявил председатель Нацбанка Тимур Сулейменов в рамках форума Central Asia Fintech Summit-2026 в Алматы.

С 1 мая этого года в стране действует полноценный режим регулирования цифровых финансовых активов в общей юрисдикции. До этого соответствующий режим с 2022 года действовал в МФЦА.

По словам Сулейменова, задача состояла в том, чтобы объединить традиционные финансы и новую финансовую индустрию.

Под регулирование попали разные виды цифровых финансовых активов – от криптовалют до токенизированных активов (цифровые эквиваленты реальных или финансовых объектов (акций, недвижимости, золота или облигаций), записанных в виде уникальных токенов в блокчейне. Стоимость такого токена строго привязана к цене базового актива. – Прим. ред.). В стране уже появились лицензированные провайдеры и криптообменники.

Нацбанк также развивает инфраструктуру для операций с цифровыми активами. KASE занимается выпуском и торговлей такими активами, Центральный депозитарий – системой национального кастодиального хранения (способ хранения ценных бумаг, денег или криптовалюты, при котором управление активами и секретными ключами доверяется третьей стороне – банку, бирже или специальному финансовому агенту – кастодиану. – Прим. ред.). Банки и финансовые организации получают возможность использовать регулируемые криптофиатные каналы (официальный инструмент для перевода денег между банковским счетом и криптовалютной платформой. – Прим. ред.).

Сулейменов отметил, что рынок движется к ситуации, при которой операции с криптоактивами становятся сопоставимыми по доступности с обычным обменом валют.

"У нас уже есть лицензированные провайдеры, есть криптообменники, то есть с криптовалютой стало работать так же легко, как обменять тенге на доллар, юань или евро".Тимур Сулейменов

Как появился государственный крипторезерв

О создании Национального стратегического крипторезерва Нацбанк впервые сообщил в феврале 2026 года. Тогда он связал его формирование с диверсификацией национальных резервов.

Для этого был сформирован инвестиционный портфель цифровых активов под управлением Нацбанка. Источниками формирования резерва определены инвестиции из золотовалютного резерва и Нацфонда, а также конфискованные активы по решению правительства.

Для хранения цифровых активов определен Центральный депозитарий, который должен выступать криптокастодианом и обеспечивать сохранность суверенных активов.

Таким образом, речь идет не только о накоплении криптовалюты государством. Казахстан одновременно создает регулируемую инфраструктуру, через которую цифровые активы должны входить в финансовую систему страны.

Указ президента расширил сферу применения

7 июля 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по стимулированию и развитию индустрии цифровых активов.

Документ предусматривает создание в Казахстане регулируемого, прозрачного и конкурентоспособного рынка цифровых активов, интегрированного в международные финансовые рынки.

Среди направлений, определенных указом, – развитие национальной инфраструктуры для токенизации, торговли, обмена, расчетов и хранения цифровых активов, а также создание криптофиатных каналов во взаимодействии с банковской системой.

Отдельное место занимают трансграничные расчеты. До конца 2026 года планируется вынести на рассмотрение Курултая законопроект, который позволит использовать стейблкоины, выпущенные в соответствии с требованиями Нацбанка, для платежей за товары и услуги, трансграничных платежей и переводов по экспортно-импортным операциям.

Предусмотрено и развитие токенизации активов для расширения источников финансирования реального сектора экономики.

34 проекта уже в "песочнице"

Регуляторная "песочница" Нацбанка сейчас включает 34 проекта. Среди них – токенизация, стейблкоины, криптоплатежи и трансграничные расчеты. При регуляторе также создан Комитет по цифровым активам и платежным системам.

Параллельно Нацбанк вместе с администрацией Алатау работает над концепцией CryptoCity в Алатау. Город должен стать площадкой не только для девелопмента и привлечения инвестиций, но и для развития криптоиндустрии. Указ предусматривает создание механизма, который позволит зарубежным инвесторам вкладывать средства с использованием необеспеченных цифровых активов в проекты на территории города Алатау, что в Алматинской области.

Сулейменов также сообщил, что при разработке новых программ развития рынка капитала и страхового рынка большое внимание будет уделено токенизированным и цифровым финансовым активам.

Ранее мы рассказали, как ИИ помогает Нацбанку бороться с телефонными мошенниками.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Экономический обозреватель
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