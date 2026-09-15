В Казахстане хотят разрешить инвестировать в долю квартиры через токенизацию

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Гиззат Байтурсынов 15 сентября 2026 года на заседании правительства рассказал, как цифровые активы планируют использовать для инвестиций в недвижимость в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, в Казахстане реализуются новые проекты по применению цифровых активов в жилищной сфере. Один из них – платформа Baspana Hub.

"Baspana Hub объединяет основные жилищные сервисы на одной платформе. Через нее можно искать жилье и получать необходимую информацию о недвижимости. Планируется добавить функцию токенизации недвижимости. Это позволит гражданам инвестировать в долю квартиры, не приобретая ее целиком. Сейчас ведется работа по регулированию этой модели, интеграции с банками и расширению сервисов", – озвучил Байтурсынов.

Ранее стало известно, что рынок криптовалют в Казахстане вырос более чем в 30 раз.