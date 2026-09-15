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Общество

Сколько биткоинов добыли в Казахстане за год

Криптовалюта, криптовалюты, цифровая валюта, майнинг, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 11:37 Фото: unsplash
Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Гиззат Байтурсынов 15 сентября 2026 года на заседании правительства рассказал, сколько денег поступило в бюджет от майнинга и как изменилась отрасль за последние годы, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в 2025 году через майнинговые пулы в Казахстане добыто около 3 600 биткоинов. По сравнению с 2023 годом объем добычи вырос в четыре раза.

"Значительный рост наблюдается и по налоговым поступлениям. В 2023 году от отрасли в бюджет поступило 9 млрд тенге, в 2025 году этот показатель достиг 22,4 млрд тенге – рост в 2,5 раза. Это конкретный результат выстроенной системы. Майнеры поставлены на учет, объемы добычи определены, налоговые поступления в бюджет выросли", – озвучил Гиззат Байтурсынов.

Он также рассказал, что за последние два года законодательство в сфере цифровых активов существенно обновили. В частности, для майнеров отменили обязательную продажу 75% добытых активов через биржи МФЦА и ограничение на занятие только одним видом деятельности, а также разрешили использовать контейнерные решения.

"В январе 2026 года введено регулирование новых видов цифровых активов. В их числе – цифровые финансовые активы, стейблкоины, криптопровайдеры и операторы платформ. На первом этапе была решена задача регулирования рынка. Сегодня главный приоритет – его развитие", – сказал он.

Ранее стало известно, что рынок криптовалют в Казахстане вырос более чем в 30 раз.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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