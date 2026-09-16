Казахстан расширит возможности бизнеса на зарубежных рынках

Депутаты Курултая на пленарном заседании одобрили в первом чтении законопроект о ратификации изменений в обязательства Казахстана в рамках ВТО. Новые правила должны сделать регулирование сферы услуг более прозрачным, передает корреспондент Zakon.kz.

16 сентября 2026 года министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев представил депутатам законопроект о ратификации изменений в обязательства Казахстана по торговле услугами в рамках ВТО.

Спикер отметил, что с момента вступления в организацию объем торговли нашей страны увеличился почти в два раза – с 76,5 млрд долларов в 2015 году до 136,9 млрд долларов в 2025 году.

"Кроме того, международные организации особо отмечают прогресс Казахстана в упрощении торговых процедур и цифровизации торговых процессов. Предлагаемый законопроект является продолжением этой работы и выполнения обязательств, принятых в рамках ВТО. Изменения предусматривают присоединение Казахстана к правилам ВТО по внутреннему регулированию услуг в целях развития Генерального соглашения по торговле услугами. В 2025 году торговля услугами составила около 28% мировой торговли, при этом темпы ее роста превысили темпы роста торговли товарами", – озвучил министр.

Торговля услугами выросла на 5,3%, а торговля товарами – на 4,6%.

"Сегодня речь идет уже не только о традиционных услугах, таких как транспорт, финансы, страхование или туризм. Активно развиваются IT-услуги, электронная коммерция и образовательные услуги. В Казахстане в этом направлении также наблюдаются положительные изменения. Так, в 2025 году экспорт услуг составил около 13 млрд долларов. Объем электронной торговли за последние пять лет вырос в восемь раз и достиг 3,8 трлн тенге. Представленные требования устанавливают общие основы регулирования сферы услуг, в том числе финансовых. Правила содержат рекомендации по упрощению процедур подачи заявлений и сроков их рассмотрения, а также по обеспечению возможности подачи заявлений и разрешительных документов в электронном виде", – сказал Арман Шаккалиев.

Помимо этого, он отметил, что особое внимание уделено открытости и доступности информации, а также возможности обсуждения принимаемых мер на этапе их разработки.

"Таким образом, основная задача – сделать требования к поставщикам услуг открытыми, объективными и предсказуемыми. При этом следует отметить, что правила не ограничивают право государства регулировать сферу услуг. Казахстан сохраняет за собой право устанавливать лицензирование, квалификационные требования и другие необходимые меры регулирования. Такие меры могут устанавливаться в целях защиты здоровья, безопасности и других общественных интересов. Также важно, что присоединение к правилам создаст дополнительные возможности для казахстанских поставщиков услуг на внешних рынках", – считает Шаккалиев.

По его мнению, это будет способствовать созданию равных условий для взаимной торговли услугами.

"Развитие цифровой экономики, электронной коммерции, финансовых, транспортных, IT- и профессиональных услуг открывает для Казахстана новые возможности. Повышение прозрачности и предсказуемости регулирования сферы услуг будет способствовать развитию конкуренции, привлечению инвестиций и росту экспорта услуг. Ратификация данных правил не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий и не потребует дополнительных финансовых расходов из республиканского бюджета", – дополнил министр.

10 сентября 2026 года депутаты приняли регламент Курултая Казахстана.