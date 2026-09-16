В Казахстане ответили на опасения по поводу вывоза вольфрама как дешевого сырья

Генеральный директор Центра развития торговой политики Нурлан Кулбатыров на брифинге в СЦК 16 сентября 2026 года озвучил позицию Казахстана по проекту добычи иностранными инвесторами вольфрама в Карагандинской области, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос о рисках вывоза из страны вольфрама в виде дешевого сырья подняли журналисты. Они поинтересовались позицией Казахстана в рамках реализации проекта по добыче вольфрама на месторождениях Северный Катпар и Верхнее Кайракты Карагандинской области.

"Позиция Казахстана в целом – это не вывоз сырья, а в первую очередь первичная обработка, локализация производства в Казахстане, то есть таких целей нет, чтобы из страны вывозить сырье. Тем более что логистика в страны, которые интересуются редкоземельными металлами, а это страны ЕС, США и Япония, будет очень дорогая. И многие отмечают, что первичная обработка, производство полуфабрикатов будут изготавливаться в той стране, где они заключат инвестиционный контракт", – сказал в ответ Нурлан Кулбатыров.

В целом, по его словам, рисков вывоза вольфрама из страны в виде сырья нет. Связывает он это с тем, что "редкоземельные металлы по своей конструкции сложные продукты, и любому инвестору нужно провести первичную обработку, подготовить полуфабрикаты" перед экспортом.

"Я также отметил логистику – руду за океан очень сложно вывозить, и такие вопросы сейчас не стоят", – резюмировал спикер.

24 марта 2026 года сообщалось, что Казахстан вышел на третье место в мире по производству вольфрама. Наша страна попала в топ-3 после запуска Богутинского месторождения, запасы которого оценивают в 285 тыс. тонн.