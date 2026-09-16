Несырьевой экспорт вырос на 19,5%: что Казахстан продает миру
Айдар Абильдабеков сообщил, что по итогам 2025 года товарооборот Казахстана составил 144,7 млрд долларов, в том числе экспорт 79,2 млрд долларов и импорт 65,4 млрд долларов.
"Несырьевой экспорт составил 28,82 млрд долларов. По итогам семи месяцев 2026 года несырьевой товарооборот составил 52,2 млрд долларов с ростом на 7,4% к аналогичному периоду прошлого года. При этом несырьевой экспорт вырос на 19,5% и достиг 18,6 млрд долларов. В структуре общего экспорта доля несырьевых товаров превысила 36,5%", – добавил вице-министр.
По его словам, Казахстан активно экспортирует продукцию переработки машиностроения, химической промышленности и пищевой отрасли.
"Наибольший рост экспорта по-прежнему демонстрирует металлургическая отрасль. Ее локомотивом выступает экспорт рафинированной меди и катодов, который вырос на 49% и достиг 3,38 млрд долларов, что свидетельствует о высокой конкурентоспособности казахстанской металлопродукции на внешнем рынке", – подчеркнул спикер.
Китай стал главным направлением несырьевого экспорта Казахстана за семь месяцев 2026 года – 4,44 млрд долларов. На втором месте – Россия с 3,73 млрд долларов, на третьем – Турция с 2,31 млрд долларов. Казахстан укрепляет позиции на турецком рынке, особенно по меди, в 2,1 раза, алюминию – в 3,9 раза, удобрениям – рост в 44 раза.
Далее следуют Узбекистан и Кыргызстан: объем торговли составляет 1,63 млрд долларов и 1,02 млрд долларов, соответственно.
Также в число ведущих направлений несырьевого экспорта вошли Великобритания – 754,7 млн долларов, Таджикистан – 546,6 млн долларов и Франция – 405,1 млн долларов.
Рост несырьевого экспорта Казахстана в текущем году обеспечен, по данным Минторговли, следующими товарами:
- уран – рост на 42,4 %, до 2,44 млрд долларов;
- масло подсолнечное – рост на 49,1%, до 601,8 млн долларов;
- корма для животных – рост на 68,2%, до 509,6 млн долларов;
- мука – рост на 37,1%, до 351,2 млн долларов;
- серебро – рост в 2,3 раза, до 884 млн долларов;
- сера – рост в 2,1 раза, до 344,7 млн долларов;
- сталь легированная в слитках – рост на 21,9%, до 94,2 млн долларов.
Ранее сообщалось, что депутаты Курултая одобрили в первом чтении законопроект о ратификации изменений в обязательства Казахстана в рамках ВТО. Новые правила должны сделать регулирование сферы услуг более прозрачным.