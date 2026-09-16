Несырьевой экспорт вырос на 19,5%: что Казахстан продает миру

Вице-министр торговли и интеграции Айдар Абильдабеков на брифинге в СЦК 16 сентября 2026 года представил основные экспортные позиции Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Айдар Абильдабеков сообщил, что по итогам 2025 года товарооборот Казахстана составил 144,7 млрд долларов, в том числе экспорт 79,2 млрд долларов и импорт 65,4 млрд долларов.

"Несырьевой экспорт составил 28,82 млрд долларов. По итогам семи месяцев 2026 года несырьевой товарооборот составил 52,2 млрд долларов с ростом на 7,4% к аналогичному периоду прошлого года. При этом несырьевой экспорт вырос на 19,5% и достиг 18,6 млрд долларов. В структуре общего экспорта доля несырьевых товаров превысила 36,5%", – добавил вице-министр.

По его словам, Казахстан активно экспортирует продукцию переработки машиностроения, химической промышленности и пищевой отрасли.

"Наибольший рост экспорта по-прежнему демонстрирует металлургическая отрасль. Ее локомотивом выступает экспорт рафинированной меди и катодов, который вырос на 49% и достиг 3,38 млрд долларов, что свидетельствует о высокой конкурентоспособности казахстанской металлопродукции на внешнем рынке", – подчеркнул спикер.

Китай стал главным направлением несырьевого экспорта Казахстана за семь месяцев 2026 года – 4,44 млрд долларов. На втором месте – Россия с 3,73 млрд долларов, на третьем – Турция с 2,31 млрд долларов. Казахстан укрепляет позиции на турецком рынке, особенно по меди, в 2,1 раза, алюминию – в 3,9 раза, удобрениям – рост в 44 раза.

Далее следуют Узбекистан и Кыргызстан: объем торговли составляет 1,63 млрд долларов и 1,02 млрд долларов, соответственно.

Также в число ведущих направлений несырьевого экспорта вошли Великобритания – 754,7 млн долларов, Таджикистан – 546,6 млн долларов и Франция – 405,1 млн долларов.

Рост несырьевого экспорта Казахстана в текущем году обеспечен, по данным Минторговли, следующими товарами:

уран – рост на 42,4 %, до 2,44 млрд долларов;

масло подсолнечное – рост на 49,1%, до 601,8 млн долларов;

корма для животных – рост на 68,2%, до 509,6 млн долларов;

мука – рост на 37,1%, до 351,2 млн долларов;

серебро – рост в 2,3 раза, до 884 млн долларов;

сера – рост в 2,1 раза, до 344,7 млн долларов;

сталь легированная в слитках – рост на 21,9%, до 94,2 млн долларов.

Ранее сообщалось, что депутаты Курултая одобрили в первом чтении законопроект о ратификации изменений в обязательства Казахстана в рамках ВТО. Новые правила должны сделать регулирование сферы услуг более прозрачным.