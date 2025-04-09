Как порог по НДС в 40 млн тенге может отразиться на предпринимателях

К каким результатам может привести изменение порога по НДС до 40 млн тенге и повышение ставки до 16% – в материале Zakon.kz.

Cегодня, 9 апреля 2025 года, депутаты Мажилиса Парламента одобрили в первом чтении проект Налогового кодекса. В рамках обсуждений проекта министр национальной экономики РК Серик Жумангарин представил новые ставки НДС для отраслей экономики. В частности, предлагалось порог по НДС определить в размере 40 млн тенге, а размер НДС установить на уровне 16%.

Отметим, что ранее порог для обязательной постановки на регистрационный учет по НДС предлагалось снизить с нынешних 20 тыс. МРП (78,6 млн тенге) до 3,8 тыс. МРП (15 млн тенге), а ставку НДС повысить с 12 до 16%.

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Финансовый консультант Расул Рысмамбетов положительно оценивает инициативу по увеличению порога по НДС с ранее предлагаемых 15 млн. Так как сумма в 40 млн тенге навряд ли затронет большую часть ИП и малый бизнес. Особенно тех предпринимателей, которые занимаются торговлей.

Те компании, которые планируют укрупняться, будут платить больше, но в этом случае многое зависит от администрирования.

"Что касается повышения самой ставки НДС с 12% до 16%, думаю, это делается прежде всего для пополнения бюджета. В комплексе с увеличением порога это также направлено на борьбу с практикой дробления бизнеса". Расул Рысмамбетов

Он уточнил, что крупные игроки могут уклоняться от налогов, разделяя бизнес на множество мелких ИП или ТОО. При пороге в 40 миллионов "дробить" бизнес будет намного сложнее, считает эксперт. А с учетом инфляции и роста цен искусственно удерживать обороты на низком уровне становится все менее выгодно.

К слову, в этом контексте хороший пример показали строительные компании, которые уже начали добровольно доплачивать налоги.

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Вместе с тем потенциальное повышение ставки может привести к некоторому росту потребительских цен. Однако, по ожиданиям Министерства нацэкономики, в дальнейшем такая ситуация стабилизируется. Так как предприниматели смогут брать НДС в зачет, что должно выровнять систему, пояснил эксперт.

Расул Рысмамбетов заключил, что, помимо прочего, повышение ставки также должно стимулировать официальные покупки с чеками и таким образом дисциплинировать рынок. К слову, в разрезе отраслей экономики наиболее чувствительна к изменению ставки НДС может быть именно торговля. Особенно та ее часть, где закупки осуществляются через неофициальные каналы.

Ранее экономист также прокомментировал изменение порога для постановки на учет по НДС, отметив, что курс правительства остается прежним – "сбалансировать систему, закрыть серые зоны и вернуть бизнес в единую налоговую плоскость".