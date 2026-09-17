В МНЭ рассказали, что обеспечит рост экономики Казахстана

Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на презентации проекта трехлетнего бюджета в Курултае 17 сентября 2026 года рассказал, за счет чего будут развивать экономику страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Азамат Амрин отметил, что в проекте бюджета заложен консервативный сценарий.

"Резервы для того, чтобы обеспечить рост экономики, есть. Драйвером у нас будет промышленность. Вы знаете, у нас уже второй год обрабатывающая промышленность опережает добывающую промышленность. То есть, если, допустим, добыча нефти составляла в ВВП порядка 16% три года назад, то теперь это 8% – в два раза снижение в структуре. Обработка, наоборот, у нас растет", – добавил он.

Указал он и на рост в сельском хозяйстве – на 16%, транспорте – на 10%, торговле – на 5,7%.

"Драйверы, которые я назвал, то есть это обработка, промышленность, торговля, строительство, они обеспечат нам выполнение прогноза более 5%", – резюмировал вице-министр МНЭ.

Ранее Азамат Амрин рассказал, сколько доходов планируют получить в республиканский бюджет в 2027 году и за счет чего они вырастут.