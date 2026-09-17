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Экономика и бизнес

В МНЭ рассказали, что обеспечит рост экономики Казахстана

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, график роста, графики роста, график, графики, экономическое развитие Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 13:05 Фото: Zakon.kz
Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на презентации проекта трехлетнего бюджета в Курултае 17 сентября 2026 года рассказал, за счет чего будут развивать экономику страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Азамат Амрин отметил, что в проекте бюджета заложен консервативный сценарий.

"Резервы для того, чтобы обеспечить рост экономики, есть. Драйвером у нас будет промышленность. Вы знаете, у нас уже второй год обрабатывающая промышленность опережает добывающую промышленность. То есть, если, допустим, добыча нефти составляла в ВВП порядка 16% три года назад, то теперь это 8% – в два раза снижение в структуре. Обработка, наоборот, у нас растет", – добавил он.

Указал он и на рост в сельском хозяйстве – на 16%, транспорте – на 10%, торговле – на 5,7%.

"Драйверы, которые я назвал, то есть это обработка, промышленность, торговля, строительство, они обеспечат нам выполнение прогноза более 5%", – резюмировал вице-министр МНЭ.

Ранее Азамат Амрин рассказал, сколько доходов планируют получить в республиканский бюджет в 2027 году и за счет чего они вырастут.

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Фото Оксана Даирова
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