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Финансы

Расходы на обслуживание госдолга Казахстана разъяснили в МНЭ

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 13:01 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на презентации проекта трехлетнего бюджета в Курултае рассказал, сколько средств будет выделено на обслуживание государственного долга страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутаты отметили, что в 2027 году на выплату процентов и других расходов по обслуживанию правительственного долга закладываются 3 трлн 560 млрд тенге. По их данным, при таком прогнозе есть риск недофинансирования реального сектора экономики. В этой связи они поинтересовались, почему обслуживание госдолга достигло таких масштабов и что правительство намерено делать, чтобы расходы на проценты перестали расти быстрее, чем возможности бюджета.

"В целом, хочу сказать, что у нас есть концепция управления госфинансов. Согласно ей, на сегодняшний день государственная политика в части сдерживания долга и долговой нагрузки направлена больше на сдерживание долга и долговой нагрузки в отношении ВВП, чем в отношении номинальной суммы. То есть действительно, если смотреть, у нас, допустим, с 2020 года правительственный долг с 16 трлн вырос до 34 трлн, то есть в 2,1 раза номинально. А при этом надо здесь отметить, что ВВП за это же время вырос в 2,3 раза, то есть с 70 трлн до 150,9 трлн тенге. Соответственно, если брать долг в отношении ВВП, то, значит, если был 23,6, а стал 21,8, то есть снижается на 1,8 процентных пункта", – заявил Азамат Амрин.

По его словам, если государственный долг растет в абсолютном значении, то темп роста экономики опережает рост обязательств и долговой нагрузки, и в целом их влияние на экономику снижается.

"Правительство принимает меры для того, чтобы и номинально, и в отношении долг уменьшался. Что делается? В первую очередь это структура долга: 75% долга – это внутренние займы, 25% – это внешний долг. Соответственно, это внутренние держатели ГЦБ, то есть это наши отечественные банки, пенсионные системы, другие институты, инвесторы. Эти средства не покидают экономику, а перераспределяются внутри нее. Консолидированный бюджет у нас порядка 9,3%. То есть, в принципе, на уровне управляемом сейчас госдолг", – разъяснил он.

Ранее Азамат Амрин рассказал, сколько доходов планируют получить в республиканский бюджет в 2027 году и за счет чего они вырастут.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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