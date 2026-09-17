Какую цену на нефть заложили в бюджет Казахстана

Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на брифинге в Курултае 17 сентября 2026 года рассказал, как цены на нефть могут повлиять на доходы государства, передает корреспондент Zakon.kz.

Азамат Амрин отметил, что в проекте трехлетнего бюджета заложена цена на нефть, сформированная на основе консенсус-прогноза порядка 18 международных финансовых организаций. При этом прогнозы международных организаций различаются. Так, Минэнерго США ожидает цену ниже 70 долларов за баррель, а Всемирный банк прогнозирует ее на уровне 73–74 долларов за баррель.

"Безусловно, если цены сохраняются, то это дополнительные поступления в бюджет. Мы закладываем 70 долларов за баррель. Если цена будет выше, то это будет дополнительный доход", – сказал он.

Депутат Татьяна Савельева считает, что это вопрос геополитики.

"То, что происходит сейчас, – это временный фактор, и заложенный в бюджете уровень цены на нефть объективен", – заявила она.

Журналисты поинтересовались, какой объем поступлений ожидается исходя из текущей ситуации.

"Рано говорить. Только в этом году, начиная с 63-54 долларов за баррель, цена доходила до 123 долларов за баррель. Видите, какой разрыв? Завтра она может вообще упасть или подняться. Это нужно смотреть в динамике. По итогам года будем смотреть и делать какую-то оценку", – добавил вице-министр.

Ранее сообщалось, что казахстанская нефть стала одной из самых дорогих в мире: она перешла за отметку 124 доллара за баррель, прибавив только за день 0,57 доллара. Днем ранее сорт подорожал сразу на 11,72 доллара – до 123,48 доллара.