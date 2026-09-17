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Финансы

Могут ли разогнать инфляцию дополнительные изъятия из Нацфонда

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 17:49 Фото: Zakon.kz
Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на брифинге в Курултае 17 сентября 2026 года высказался о влиянии трансферта из Нацфонда на цены в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Азамат Амрин отметил, что дополнительные средства, которые кабмин берет из Нацфонда, на инфляцию практически влиять не будут.

"Там очень низкий процент. С чем это связано? Когда деньги из Нацфонда вливаются в экономику, растет денежная масса. Но соотношение этих 2 трлн тенге в год – всего в рамках трехлетнего бюджета планируется дополнительный трансферт в размере 5 трлн тенге – к общей денежной массе очень небольшое. Поэтому сильного влияния не будет", – пояснил вице-министр.

4 сентября 2026 года позицию Национального банка озвучил Тимур Сулейменов. Он тогда отметил, что "5 трлн планируются на три года: 2 трлн тенге – в 2027 году и по 1,5 трлн – в 2028 и 2029 годах. Этот объем он назвал "не супер огромной цифрой" и потому "не прогнозирует сверхъестественного инфляционного эффекта".

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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