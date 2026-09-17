Могут ли разогнать инфляцию дополнительные изъятия из Нацфонда

Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на брифинге в Курултае 17 сентября 2026 года высказался о влиянии трансферта из Нацфонда на цены в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Азамат Амрин отметил, что дополнительные средства, которые кабмин берет из Нацфонда, на инфляцию практически влиять не будут.

"Там очень низкий процент. С чем это связано? Когда деньги из Нацфонда вливаются в экономику, растет денежная масса. Но соотношение этих 2 трлн тенге в год – всего в рамках трехлетнего бюджета планируется дополнительный трансферт в размере 5 трлн тенге – к общей денежной массе очень небольшое. Поэтому сильного влияния не будет", – пояснил вице-министр.

4 сентября 2026 года позицию Национального банка озвучил Тимур Сулейменов. Он тогда отметил, что "5 трлн планируются на три года: 2 трлн тенге – в 2027 году и по 1,5 трлн – в 2028 и 2029 годах. Этот объем он назвал "не супер огромной цифрой" и потому "не прогнозирует сверхъестественного инфляционного эффекта".