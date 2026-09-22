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Экономика и бизнес

Число субъектов бизнеса продолжает расти в Казахстане

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, график роста, графики роста, график, графики, экономическое развитие Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 17:12 Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин на открытии Единого фронт-офиса поддержки бизнеса 22 сентября 2026 года рассказал, как изменились показатели предпринимательской активности в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жумангарин сообщил, что с начала 2026 года количество бизнеса увеличилось с 2 млн 440 тыс. до 3 млн 174 тыс. Это на 734 тыс. больше по сравнению с началом года.

"Прежде всего, это самозанятые. Но выросло также и количество юридических лиц – практически 600 тыс. стало: 593 тыс. юрлиц. На 13 или 14 тыс. увеличилось", – добавил он.

Позже в МНЭ сообщили, что на 1 сентября текущего года число применяющих режим самозанятых увеличилось до 922,1 тыс. человек.

14 июля 2026 года Серик Жумангарин сообщил, что по итогам первого полугодия 2026 года общее количество субъектов предпринимательства составило 2 млн 939 тысяч, что на 499 тысяч субъектов, или на 20,4%, больше по сравнению с началом 2026 года. При этом число самозанятых лиц тогда составляло 688 597 субъектов.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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