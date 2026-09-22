#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+19°
$
448.44
514.81
5.33
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+19°
$
448.44
514.81
5.33
Финансы

Цифровые профили объектов госимущества с фото и геолокацией создадут в Казахстане

госимущество, Минфин, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 17:53 Фото: unsplash
Председатель правления АО "Информационно-учетный центр" Жанасыл Оспанов на брифинге в СЦК 22 сентября 2026 года рассказал, что изменится в части управления государственным имуществом, передает корреспондент Zakon.kz.

Жанасыл Оспанов рассказал о планах перейти к экосистеме e-Qazyna.kz вместо разрозненного учета государственного имущества.

"Мы внедряем цифровые профили объектов государственного имущества и субъектов управления. Они позволят видеть весь жизненный цикл объектов, а субъектам – управлять ими на основе актуальных данных. Платформа объединит учетные данные с фактической информацией об объектах. В системе будут храниться актуальные фотографии и точные географические координаты объектов. Также планируется использовать данные космического мониторинга в режиме реального времени", – пояснил он.

По его словам, эта платформа позволит автоматически выявлять простаивающие и избыточные объекты.

"Внедряется также модуль подбора и сопоставления. Он позволит сопоставлять потребности государственных органов с активами, которые уже есть у государства. То есть прежде чем приобретать новое имущество за счет бюджета, система поможет проверить, можно ли использовать уже имеющийся актив. Это позволит снижать потребность в новых закупках и эффективнее использовать государственное имущество", – добавил спикер.

15 мая 2026 года сообщалось, что в Казахстане усовершенствовано законодательство в области приватизации государственного имущества. Торги теперь защищены от занижения цен, а продажа имущества стала прозрачнее.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
Читайте также
вице-премьер Серик Жумангарин
18:32, Сегодня
Единый фронт-офис "Байтерека" заработал на базе региональной сети Фонда "Даму"
Машины, имущество, Минфин
13:24, 12 июня 2026
Почему дорогие авто Перизат Кайрат бесплатно передали госорганам
Анализ, анализы, больница, поликлиника, врач, врачи, доктор, доктора
16:54, 27 марта 2026
Тревожную статистику по онкозаболеваниям в Казахстане озвучил врач
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бахтиёр Зайнутдинов
18:10, Сегодня
Президент "Ордабасы" Кызайбаев подтвердил интерес к Бахтиёру Зайнутдинову
Казахстанский киберспортсмен Сутемгенов завершил своё выступление на Азиаде в Японии
17:55, Сегодня
Казахстанский киберспортсмен Сутемгенов завершил своё выступление на Азиаде в Японии
Логотип Азиатских игр в Нагое
17:47, Сегодня
Ещё один нокаут: Казахстанец Абдулрашид Абдуллаев вышел в полуфинал Азиатских игр-2026
БФЛ: где начинается большой футбол
17:44, Сегодня
БФЛ: где начинается большой футбол
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: