Цифровые профили объектов госимущества с фото и геолокацией создадут в Казахстане

Председатель правления АО "Информационно-учетный центр" Жанасыл Оспанов на брифинге в СЦК 22 сентября 2026 года рассказал, что изменится в части управления государственным имуществом, передает корреспондент Zakon.kz.

Жанасыл Оспанов рассказал о планах перейти к экосистеме e-Qazyna.kz вместо разрозненного учета государственного имущества.

"Мы внедряем цифровые профили объектов государственного имущества и субъектов управления. Они позволят видеть весь жизненный цикл объектов, а субъектам – управлять ими на основе актуальных данных. Платформа объединит учетные данные с фактической информацией об объектах. В системе будут храниться актуальные фотографии и точные географические координаты объектов. Также планируется использовать данные космического мониторинга в режиме реального времени", – пояснил он.

По его словам, эта платформа позволит автоматически выявлять простаивающие и избыточные объекты.

"Внедряется также модуль подбора и сопоставления. Он позволит сопоставлять потребности государственных органов с активами, которые уже есть у государства. То есть прежде чем приобретать новое имущество за счет бюджета, система поможет проверить, можно ли использовать уже имеющийся актив. Это позволит снижать потребность в новых закупках и эффективнее использовать государственное имущество", – добавил спикер.

15 мая 2026 года сообщалось, что в Казахстане усовершенствовано законодательство в области приватизации государственного имущества. Торги теперь защищены от занижения цен, а продажа имущества стала прозрачнее.