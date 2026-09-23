Оценить влияние новых налоговых условий на МСБ просит депутат

Депутат Константин Авершин на пленарном заседании Курултая 23 сентября 2026 года рассказал о реальном состоянии малого и среднего бизнеса (МСБ) после изменения налогового режима в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Константин Авершин, ссылаясь на данные Бюро национальной статистики, отметил, что если на 1 января текущего года в Казахстане насчитывалось 2 175 605 действующих субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), то на 1 июля – 1 974 899.

"За полгода количество действующих субъектов МСП сократилось на 200 706. Только в Алматы снижение составило 41 252 субъекта. Бюро национальной статистики объясняет снижение показателя переходом субъектов индивидуального предпринимательства на специальный налоговый режим для самозанятых, введенный с 1 января 2026 года. Вместе с тем данные налоговых органов свидетельствуют, что только за первый квартал 2026 года деятельность прекратили 207 912 индивидуальных предпринимателей. Для сравнения: за аналогичный период 2025 года – 82 874, 2024 года – 125 093", – добавил депутат.

Происходящие процессы, по его словам, нельзя сводить исключительно к техническому изменению налогового статуса предпринимателей.

"За статистикой стоят конкретные предприятия, рабочие места, доходы граждан, налоговая база и устойчивость экономики регионов. Поэтому необходима не общая констатация адаптации бизнеса к новым условиям, а объективная оценка фактических последствий налоговой реформы и готовности государства своевременно корректировать решения, которые создают избыточную нагрузку на предпринимателей", – заявил Константин Авершин.

В этой связи он просит представить полную структуру прекращения деятельности индивидуальных предпринимателей в 2026 году, а также количество вновь зарегистрированных субъектов предпринимательства за соответствующий период.

"Просим дать оценку фактическому влиянию новых налоговых условий на реальный сектор малого и среднего бизнеса и по результатам анализа представить конкретные предложения по корректировке налогового законодательства и правоприменительной практики в тех случаях, где подтверждается негативное влияние новых условий на деятельность малого и среднего бизнеса", – резюмировал Константин Авершин.

22 сентября 2026 года заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал, как изменились показатели предпринимательской активности в Казахстане.