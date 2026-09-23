#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+25°
$
447.85
513.46
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+25°
$
447.85
513.46
5.31
Экономика и бизнес

Оценить влияние новых налоговых условий на МСБ просит депутат

Малый и средний бизнес, малый бизнес, средний бизнес, МСБ, предпринимательство, предприниматели, самозанятый, самозанятые, самозанятые работники, самозанятый работник, малое предпринимательство, среднее предпринимательство, МСП, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 16:57 Фото: Zakon.kz
Депутат Константин Авершин на пленарном заседании Курултая 23 сентября 2026 года рассказал о реальном состоянии малого и среднего бизнеса (МСБ) после изменения налогового режима в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Константин Авершин, ссылаясь на данные Бюро национальной статистики, отметил, что если на 1 января текущего года в Казахстане насчитывалось 2 175 605 действующих субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), то на 1 июля – 1 974 899.

"За полгода количество действующих субъектов МСП сократилось на 200 706. Только в Алматы снижение составило 41 252 субъекта. Бюро национальной статистики объясняет снижение показателя переходом субъектов индивидуального предпринимательства на специальный налоговый режим для самозанятых, введенный с 1 января 2026 года. Вместе с тем данные налоговых органов свидетельствуют, что только за первый квартал 2026 года деятельность прекратили 207 912 индивидуальных предпринимателей. Для сравнения: за аналогичный период 2025 года – 82 874, 2024 года – 125 093", – добавил депутат.

Происходящие процессы, по его словам, нельзя сводить исключительно к техническому изменению налогового статуса предпринимателей.

"За статистикой стоят конкретные предприятия, рабочие места, доходы граждан, налоговая база и устойчивость экономики регионов. Поэтому необходима не общая констатация адаптации бизнеса к новым условиям, а объективная оценка фактических последствий налоговой реформы и готовности государства своевременно корректировать решения, которые создают избыточную нагрузку на предпринимателей", – заявил Константин Авершин.

В этой связи он просит представить полную структуру прекращения деятельности индивидуальных предпринимателей в 2026 году, а также количество вновь зарегистрированных субъектов предпринимательства за соответствующий период.

"Просим дать оценку фактическому влиянию новых налоговых условий на реальный сектор малого и среднего бизнеса и по результатам анализа представить конкретные предложения по корректировке налогового законодательства и правоприменительной практики в тех случаях, где подтверждается негативное влияние новых условий на деятельность малого и среднего бизнеса", – резюмировал Константин Авершин.

22 сентября 2026 года заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал, как изменились показатели предпринимательской активности в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
Читайте также
Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств
17:41, Сегодня
Депутат требует проверить закупку "СК-Фармацией" медицинских изделий на 2027 год
вандалы, Курултай, депутат
11:44, Сегодня
"Карту вандалоопасных зон" предлагает разработать депутат
Село, сельская местность, деревня, поселок, аул, сельское хозяйство, фермерское хозяйство, ферма, коровы, скот, скотоводство, крупный рогатый скот
16:16, Сегодня
Усилить поддержку личных подсобных хозяйств предложил депутат
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Все заряжены&quot;: Станислав Басманов оценил настрой команды на предстоящие матчи Лиги Наций
17:58, Сегодня
"Все заряжены": Станислав Басманов оценил настрой команды на предстоящие матчи Лиги Наций
Карлос Пратес
17:55, Сегодня
"Вопрос решён": Карлос Пратес подтвердил бой с Исламом Махачевым
Очередной триумф Алексея Луценко на Азиаде
17:40, Сегодня
Казахстан выиграл "золото", но не вернулся на третье место в медальном зачёте Азиады
Юлия Путинцева в матче за сборную Казахстана
17:37, Сегодня
Юлия Путинцева сравняла счёт в противостоянии Казахстан - Испания в Кубке Билли Джин Кинг
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: