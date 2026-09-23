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Экономика и бизнес

Казахстан продолжает зарабатывать на сырье вместо глубокой переработки – депутат

металлургия, промышленность, сырье , фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 17:18 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Депутат Олжас Нуралдинов на пленарном заседании Курултая 23 сентября 2026 года предложил проанализировать экспорт металлургической продукции и определить направления для локализации производств следующих переделов, передает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Нуралдинов считает, что задача – зарабатывать не только на добыче и первичной переработке природных ресурсов, но прежде всего на создании внутри страны максимальной добавленной стоимости, остается нерешенной.

"По данным Бюро национальной статистики, за первое полугодие 2026 года экспорт Казахстана составил около 51 млрд долларов. При этом основу экспорта по-прежнему формируют сырьевые товары – это нефть и нефтепродукты более 48%. Кроме того, Казахстан экспортирует значительные объемы алюминия, железа, стали, цинка, свинца, хрома и другой металлургической продукции низкого передела", – заявил он.

В пример он привел медь, значительная часть экспортной выручки по которой, по данным депутата, "формируется за счет сырья и продукции низкого передела вместо развития производства кабеля, электротехнической продукции, деталей и другой продукции следующих переделов".

Аналогичная ситуация складывается, с его слов, и в алюминиевой отрасли.

"За 2025 год из 765 млн долларов экспортной выручки более 70% приходится на долю первичного алюминия. Получается, сырье и металл производятся у нас, а значительная часть последующей добавленной стоимости, технологий и рабочих мест создается уже за пределами нашей страны", – сетует он.

В этой связи он предлагает провести детальный анализ экспорта основных видов металлургической продукции с разделением на сырье, продукцию низких, средних и высоких переделов, определить конкретный перечень продукции следующих переделов по меди, алюминию и другим стратегическим металлам, производство которой возможно и экономически целесообразно локализовать в Казахстане.

Указал депутат и на необходимость определить основные барьеры, препятствующие развитию таких производств, включая стоимость электроэнергии и инфраструктуры, доступ к финансированию, налоговое и таможенное регулирование, а также доступ отечественной продукции к государственным и квазигосударственным закупкам.

"Необходимо оказать государственную поддержку горно-металлургическим компаниям, производящим медь, алюминий и другие стратегические металлы, которые недавно перешли под контроль национальных инвесторов, для содействия в создании производств глубокой переработки и переходе от вывоза сырья к производству готовой продукции с высокой добавленной стоимостью", – резюмировал Олжас Нуралдинов.

16 сентября 2026 года генеральный директор Центра развития торговой политики Нурлан Кулбатыров озвучил позицию Казахстана по проекту добычи иностранными инвесторами вольфрама в Карагандинской области.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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