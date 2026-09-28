Кому пересчитают налоги: в Алматы впервые за 11 лет изменят границы ценовых зон

Сегодня, 28 сентября 2026 года, на внеочередной сессии маслихата Алматы депутаты рассмотрели вопрос изменения схемы ценового зонирования, сформированной в 2015 году, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают в пресс-службе городского акимата, за 11 лет территории города существенно изменились: развилась транспортная и инженерная инфраструктура, появились новые социальные объекты, сформировались жилые, коммунальные общественно-деловые и коммерческие территории.

Поэтому с учетом Генерального плана и развития полицентричной модели города предлагается сократить количество оценочных зон с 7 до 5 и уточнить их границы.

"В связи с новым Налоговым кодексом, изменение границ зон повлечет перераспределение налоговой нагрузки между территориями. В зависимости от нового зонирования земельного участка сумма налога может увеличиться, снизиться либо остаться без изменений". Пресс-служба акимата Алматы

Предлагаемые изменения не коснутся земель индивидуального жилищного строительства, на которых имеются жилые строения. Проект в основном затрагивает земельные участки коммерческого назначения.

Также ранее сообщалось, что в Алматы планируют увеличить число поездок на общественном транспорте на 64% к 2030 году.