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Экономика и бизнес

Запретят ли экспорт картофеля из Казахстана

Овощи, продукты питания, картофель, картошка, цены на картофель, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 13:14 Фото: primeminister.kz
Вице-министр сельского хозяйства Назгуль Хатепова 29 сентября 2026 года рассказала, есть ли основания для введения ограничений на экспорт картофеля из Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, планирует ли Минсельхоз в этом году вводить ограничения на экспорт картофеля. Они напомнили, что подобные меры вводились несколько лет подряд.

"В целом по итогам уборки мы прогнозируем, что объемы валового сбора картофеля составят 2,8 миллиона тонн. То есть на уровне прошлого года. По итогам прошлого года мы экспортировали 388 тыс. тонн картофеля. В целом экспортный потенциал оценивался как раз в 400 тыс. тонн. В текущем году также мы планируем, что экспортный потенциал в объеме 400 тыс. тонн сохранится. При этом ограничения вводились, вы правильно отметили, неоднократно в прошлом году и в предыдущих годах", – сказала Хатепова.

Она объяснила, что ограничения вводились из-за высокого спроса на казахстанский картофель со стороны традиционных импортеров, в частности Узбекистана.

"При этом в текущем году мы уже на сегодняшний день 2,5 миллиона тонн картофеля собрали. На полях именно Карагандинской области, Павлодарской области картофель продается по 90-100 тенге на сегодняшний день. И мы говорим и акиматам, и крупным торговым сетям, совместно с Министерством торговли уже проводим работу по заблаговременной контрактации необходимого объема, чтобы весь необходимый объем законтрактовали заранее и чтобы позволить фермерам излишки картофеля экспортировать в другие страны", – продолжила она.

Журналисты уточнили, есть ли на сегодняшний день основания для введения запрета на экспорт картофеля, на что Хатепова ответила, что таких оснований нет.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов поручил акиматам сформировать запасы овощей, особенно картофеля, на зимний и весенний периоды и не допустить их дефицита и завышения цен в межсезонье.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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