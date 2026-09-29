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Общество

Бектенов поручил не допустить дефицита и роста цен на картофель

Овощи, продукты питания, овощной отдел, картофель, картошка, цены на картофель, цены на картошку, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 12:02 Фото: Zakon.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов 29 сентября 2026 года на заседании правительства поручил акиматам сформировать запасы овощей, особенно картофеля, на зимний и весенний периоды и не допустить их дефицита и завышения цен в межсезонье, передает корреспондент Zakon.kz.

Премьер-министр отметил, что главная задача сейчас – своевременно завершить уборочные работы и сохранить собираемый урожай.

"Следует обеспечить полную готовность элеваторов и зернохранилищ, мощности для сушки зерна. Также принять все необходимые меры по недопущению потерь и ухудшения качества зерна. Погодные условия не должны оказать влияния на темпы уборки, качество и объем урожая. Министерству экологии обеспечить ежедневное информирование аграриев прогнозами погоды до окончания уборочных работ", – озвучил Бектенов.

Он также подчеркнул, что отдельное внимание необходимо уделить наличию льготного дизельного топлива.

"Министерству энергетики совместно с акиматами регионов необходимо обеспечить бесперебойные поставки и контроль достаточности запасов до полного завершения уборочной кампании и сушки. Также важно сохранить набранные темпы экспорта сельхозпродукции. Планируемые объемы урожая достаточны как для обеспечения внутренней потребности, так и отгрузки традиционных объемов на экспорт", – продолжил глава кабмина.

По его словам, приоритетным направлением остается формирование запасов овощей, особенно картофеля, на зимний и весенний периоды.

"Уже в ходе уборочной кампании важно своевременно законтрактовать требуемые объемы, организовать их закуп и закладку на хранение. Акиматам регионов взять данный вопрос на контроль и не допускать дефицита или завышения цен социально значимой овощной продукции в межсезонье. При этом излишки продукции следует ориентировать на экспорт. Министерствам торговли и транспорта оказать содействие аграриям в поиске рынков сбыта и реализации. Немаловажным является последовательное увеличение доли переработки сельскохозяйственного сырья внутри страны", – заявил он.

С его слов, нужно развивать глубокую переработку с последующим выходом на внешние рынки готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.

"В этом направлении стало важным открытие в Жамбылской области современного завода по глубокой переработке кукурузы. Запуск такого производства является дополнительным стимулом для сельхозтоваропроизводителей и формирует гарантированный спрос на отечественное сырье. К тому же в текущем году площадь посевов кукурузы увеличена на 60%. Такой подход по запуску выгодных инвестиционных проектов позволит обеспечить дальнейшее развитие отрасли, повысить ее конкурентоспособность и вывести переработку на качественно новый уровень", – резюмировал премьер-министр.

Также Бектенов поручил уже сейчас начать подготовку к сельскохозяйственному сезону 2027 года, обеспечить своевременное финансирование аграриев, заготовить необходимый объем качественных семян, увеличить внесение минеральных удобрений, долю элитных семян и обновление сельхозтехники.

Акиматам Жамбылской области и области Жетысу необходимо обеспечить готовность сахарных заводов и приемных пунктов, не допустив очередей и порчи урожая. Минсельхозу совместно с акиматами поручено до конца уборочной кампании контролировать ситуацию, а возникающие вопросы оперативно решать в рамках штаба при правительстве. Общая координация возложена на Серика Жумангарина.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов поручил проработать возможность приобретения дождевальных машин на льготных условиях финансирования по аналогии с сельхозтехникой.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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