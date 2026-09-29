Финансирование посевных работ запустят уже в октябре 2026 года

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов 29 сентября 2026 года на заседании правительства рассказал о запланированных изменениях в финансировании посевных работ, передает корреспондент Zakon.kz.

Он сообщил, что в рамках программы льготного кредитования весенне-полевых и уборочных работ на сегодняшний день профинансировано порядка 5,8 тысячи сельхозтоваропроизводителей на общую сумму 665 млрд тенге.

"Своевременное предоставление финансирования позволило аграриям подготовить технику, приобрести необходимые материально-технические ресурсы и обеспечить проведение сезонных работ в оптимальные сроки. С октября будет продолжен механизм раннего финансирования посевных работ 2027 года. Это позволит аграриям заблаговременно приступить к подготовке следующей посевной кампании", – сказал Султанов.

Кроме того, отмечает вице-министр, по программе льготного лизинга выдано 8,6 тысячи единиц сельскохозяйственной техники общей стоимостью 288 млрд тенге.

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