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Общество

15 овощехранилищ заработают в Казахстане до конца года

Овощи, супермаркет, маркет, продуктовый, продукты питания, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 12:39 Фото: Zakon.kz
Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов 29 сентября 2026 года на заседании правительства озвучил ситуацию с овощехранилищами в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в рамках реализации Комплексного плана по строительству и модернизации овощехранилищ в стране введено в эксплуатацию 95 объектов хранения общей мощностью 746 тысяч тонн.

"Всего по республике действует 941 овощехранилище и картофелехранилище общей мощностью более 2,5 млн тонн. При этом до конца года будет введено еще 15 объектов хранения мощностью 129 тысяч тонн", – сказал Султанов.

В целом, по его словам, принимаемые меры позволяют сократить потери продукции, увеличить сроки ее хранения и обеспечить стабильное обеспечение овощей в межсезонье.

О ситуации с зернохранилищами в стране читайте в материале.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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