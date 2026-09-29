15 овощехранилищ заработают в Казахстане до конца года
Фото: Zakon.kz
Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов 29 сентября 2026 года на заседании правительства озвучил ситуацию с овощехранилищами в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.
Он напомнил, что в рамках реализации Комплексного плана по строительству и модернизации овощехранилищ в стране введено в эксплуатацию 95 объектов хранения общей мощностью 746 тысяч тонн.
"Всего по республике действует 941 овощехранилище и картофелехранилище общей мощностью более 2,5 млн тонн. При этом до конца года будет введено еще 15 объектов хранения мощностью 129 тысяч тонн", – сказал Султанов.
В целом, по его словам, принимаемые меры позволяют сократить потери продукции, увеличить сроки ее хранения и обеспечить стабильное обеспечение овощей в межсезонье.
О ситуации с зернохранилищами в стране читайте в материале.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript