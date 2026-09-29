Более 2 млн тонн удобрений понадобится Казахстану для урожая 2027 года

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов 29 сентября 2026 года на заседании правительства озвучил потребность страны в удобрениях для урожая 2027 года, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что в рамках работы по формированию основы урожая следующего года одним из основных направлений является внесение удобрений, проведение осенних агротехнических мероприятий и создание необходимого запаса качественных семян.

"По итогам прошлого года внесено 1,8 млн тонн удобрений, или 58% от научной нормы. К текущему году план внесения удобрений составляет 2,3 млн тонн, из которых на сегодня внесено 2,1 млн тонн, или 66% от научной нормы. В рамках осенних работ проводится зяблевая вспашка с внесением удобрений для восполнения в почве основных питательных элементов и создания благоприятных условий для следующего сезона", – сказал Султанов.

В этой связи он призвал акиматы обеспечить достижение запланированных индикаторов по внесению удобрений в рамках проводимых осенних агротехнических работ.

"Особое внимание следует уделить засыпке семян под урожай 2027 года. Потребность под урожай 2027 года составляет 2,3 млн тонн. На сегодня, по данным акиматов, засыпано 2 млн тонн, или 90% от потребности", – добавил вице-министр.

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